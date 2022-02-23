未繫安全帶被照相開罰 主張有「哆啦A夢」逆轉

台中地院行政法庭審理後，認定告發相片無法證明陳違規，判撤罰。（資料照）

2022/02/23 20:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓車主去年開車行經國道時，被拍到未繫安全帶遭開罰3000元，陳因此提出行政訴訟主張，安全帶上裝有「哆啦A夢」圖樣的藍白色護套，若未繫安全帶，照片B柱與左肩處理應會有藍白色的護套，因照片中無，可證明有繫，台中地院行政法庭審理後，認定告發相片無法證明陳違規，判撤罰。

台中地院行政法庭指出，根據警方告發相片，當時駕駛身穿白色立領上衣，未見駕駛左肩上方往右下延伸有出現黑色安全帶，僅見駕駛身上白色立領上衣左肩部分出現藍灰色陰影，依照相片，無法清楚顯示駕駛左肩位置有無安全帶覆蓋，駕駛是否有未繫安全帶的行為，容有合理懷疑，且警方沒有提出其他證據證明，判定撤銷罰單，可上訴。

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判決指出，去年6月10日下午，陳姓車主駕駛名下休旅車行經國道一號南下168公里時，遭國道警察以攝影機蒐證，指陳沒有繫安全帶依法告發，台中市交通事件裁決處開罰3000元，但自認有繫安全帶的陳收到罰單後，認為罰單的告發相片不清晰，提起行政訴訟。

他主張，照片中僅能判別駕駛座上有人，並且左肩至胸口處有明顯粗條狀陰影，因有安全帶護套，所以能判斷有繫上安全帶是，因為該輛休旅車黏有「哆啦A夢」款的藍白色安全帶護套，若無繫上安全帶，休旅車B柱位置，應能明顯看到懸空的護套，但從照片上並無法目視。

台中地院行政法庭認為，交通裁罰爭訟案件，屬於國家行使處罰高權的結果，既然是處罰人民，而與刑事罰類似，當事人並無協力義務，或責任以自證己罪或自證無違規事實，且適用「無罪推定」及「疑則無罪」原則，且其證明程度，至少應達到「幾近於真實的蓋然性」（蓋然率99.8％以上，或稱真實確信的蓋然性），才可說已盡舉證之責。

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