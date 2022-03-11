公務員考績丁等免職錯了嗎？司法院正、副首長迴避釋憲案

司法院長許宗力迴避釋憲案。（資料照）

2022/03/11 17:21

〔記者吳政峰／台北報導〕一名出包消防員考績被打丁等，消防局依「公務人員考績法」予以免職。林男不服，興訟保工作，台北高等行政法院第五庭質疑行政機關無權免職，應交由懲戒法院審理才合理，決定聲請釋憲。由於懲戒法院為司法院所屬機關，身兼大法官的司法院長許宗力、副院長蔡烱燉11日被憲法法庭公告迴避。

該名林姓消防員不只盜取同事現金，還偷拍跟女友的嘿咻畫面，被判刑記過，消防局考績會認定他不適服現職，核定考績丁等，並依公務人員考績法規定免職。林男不服，打行政訴訟要求保住工作。

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承審的北高行第五庭認為，憲法第77條所稱「司法院為國家最高司法機關，掌理……公務員之懲戒」，而免職又是剝奪公務人員身分最嚴厲之處分，不應該由行政機關為之，而應交由有司法權的懲戒法院辦理，才不會侵害人民服公職的權利，故聲請釋憲。

懲戒法院為司法院的所屬機關，憲法法庭為了避免外界質疑審判公正性，決議身兼憲法法庭審判長大法官的司法院長許宗力與蔡烱燉迴避本案，11日對外公告，並改由最資深的大法官黃虹霞擔任審判長。

許宗力與蔡烱燉的身分與其他大法官不同，兩人是先有司法院正、副院長職位，才兼任大法官，故無8年任期保障。但過去大法官在審查與司法院主管法規（例如：刑事訴訟法）有關的釋憲案時，許、蔡二人均未因為自己的行政主管身分而主動迴避，引發不少「球員兼裁判」批評，也讓解釋文的中立性大打折扣。

憲法訴訟法今年上路後，大法官會議改為憲法法庭形式，許、蔡二人也首度迴避案件，可望強化審判的公信力。

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