獨家》「台版柬埔寨」案 主嫌「S姊」傅榆藺等20人均延押2個月

詐團要角傅榆藺一審被判無期徒刑，遭高院延押2月。（記者楊國文攝）

2024/07/18 15:53

〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨」求職詐騙案有61人遭拘禁，3人遭凌虐慘死，犯罪所得近4億元，一審依私刑拘禁致死等罪，重判核心要角、綽號「S姊」的傅榆藺、陳樺韋各無期徒刑，另有27名共犯被判刑，正由高等法院審理中；高院審理認為，傅榆藺和陳樺韋等20人被判重刑，犯罪情節重大，且案發後曾商討逃亡海外事宜，有逃亡、再犯之虞，裁定傅女等20人自7月15日起均延押2個月。

高院裁定延押的20人，包括傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、呂政儀、鄭文誠、張家豪、鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫、吳秉恩、林順凱、李佳文、吳政龍、楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、郭宏明。

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高院裁定指出，傅榆藺等20名被告等經日前訊問後，審酌其涉私行拘禁致死、攜帶兇器強盜罪、使人施用第三級毒品等多項罪名罪嫌重大，其中，一審判決傅榆藺、陳樺韋無期徒刑外，另18人也被判9年至29年6月重刑，均涉犯最輕本刑5年以上重罪。

高院亦認為，傅女等人在其桃園、淡水據點遭警查獲後，即多次討論另設立新據點、做斷點撤離、湮滅證據及商討偷渡、逃亡海外等事項，有事實足認有逃亡、反覆實施犯罪之虞；加上本案遭人身、財產侵害的被害人人數眾多，傅女等人犯罪侵害情節重大，對社會治安造成嚴重不良影響，考量公共利益、社會秩序及司法權的行使，無法以羈押以外的強制處分取代，因此都有羈押必要，因此裁定傅女20人均自7月15日起，延長羈押2月。

本案源於，綽號「藍道」的詐騙集團首腦杜承哲（士院另案審理中）前年找來傅榆藺、陳樺韋等人組織「車隊」詐騙，透過網路以數萬元不等代價，誘使民眾提供帳戶，卻加以囚禁、凌虐，據調查，共有267人被詐騙，61人被拘禁，3名被害人遭凌虐慘死，詐騙金額達3億9342萬元，被稱為「台版柬埔寨案」。全案上訴高院審理中。

高院審理後，今年4月12日先針對已認罪，僅爭執一審判刑過重的量刑上訴被告，進行第一波宣判，傅女、陳樺韋等詐騙集團成員涉案部份，列為下一波宣判。

詐團成員陳樺韋被高院延押2月。（記者楊國文攝）

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