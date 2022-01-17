憲法法庭新制首開庭 聲請人批「漢父原母」小孩無原民身分違憲

憲法法庭17日針對「原住民身分法」召開言詞辯論，司法院長兼大法官許宗力擔任審判長。（記者塗建榮攝）

2022/01/17 14:06

〔記者楊國文／台北報導〕原住民身分法規定取得具原住民身分的父親或母親之姓，或原住民傳統名字者，才能取得原住民身分。女原住民劉陳春梅、吳陳春桃和有「漢父原母」、年僅7歲的女童吳若韶3人認為違憲，致她們無法取得原住民身分，均聲請釋憲。

憲法法庭今召開言詞辯論庭，吳陳春桃委任律師主張有原住民血統就應該給予原住民身分，替女兒聲請釋憲的吳若韶父親、律師馬吳欣陽、母親鄭川如副教授均出庭表示，該原住民身分法規定已使「漢父原母」的9萬多名原住民小孩無法取得原住民身分，此規定歧視女性也違反平等權，原住民委員會主張，原住民身分認定制度兼採血統和認同主義，且漢父原母家庭已有三分之二改用母姓或傳統名字，應合憲。憲法法庭將擇期公布宣判日。

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由於這是本月4日實施憲法訴訟法新制，大法官會議審理釋憲案改為憲法法庭審理後的首次開庭，備受法界矚目。

2001年1月17日制定公布的原住民身分法第4條第2項規定：「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分。」

有泰雅族血統的劉陳春梅、吳陳春桃，於2013年間分別持原住民族委員會出具證明，主張承繼祖母原住民血統，向台北市中山區、松山區戶政事務所申請原住民身分登記獲准，但戶政事務所後來認定劉陳春梅、吳陳春桃的祖父不是原住民，父女承襲祖父的漢人姓氏，未從祖母姓，依原住民身分法第4條第2項撤銷2人原住民身分。

劉陳春梅、吳陳春桃不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院判決吳陳春桃勝訴，中山區、松山區戶政事務所上訴後，最高行政法院均發回更審，台北高等行政法院更一審均改判劉陳春梅、吳陳春桃敗訴，最高行政法院駁回上訴確定。

劉陳春梅、吳陳春桃均認為，是山地原住民的後代，但日據時代規定只能從父姓，因立法漏洞而無法回復原住民身分侵害姓名權、人格權、身分權及性別平等，因此聲請釋憲。

母親鄭川如副教授為太魯閣族原住民、父親吳欣陽律師為漢人的7歲女童吳若韶，因出生後雙親約定從父姓，2016年雙親代為申請登記為原住民，但遭台北市南港區戶政事務所駁回，吳打行政訴訟連敗，因此於2017年聲請釋憲，當時吳若韶僅2歲多大。吳欣陽、鄭川如夫婦認為，原住民身分法第4條第2項規定違反憲法平等原則、姓名權保障及對原住民族保障等，向大法官聲請釋憲。

憲法法庭今天上午10時30分首度開庭，召開此案的言詞辯論庭，吳陳春桃、劉陳春梅均委託律師出庭，人性尊嚴是至高無上的，該原住民身分法第4條第2項規定已將血統和身分割裂，這是國家的不當干預，已違憲；原委會副主委鍾興華指出，他是排灣族原住民，本名是「CALIVAT GADU」，原住民身分認定制度讓具有「血緣」而且富有「認同」行動的族人更能相互認同，促進團結，是原住民族尊嚴提升不可或缺的重要因素，該原住民身分法規定合憲，國家人權委員會代表也採合憲見解。

7歲女童吳若韶的父親吳欣陽律師、母親鄭川如副教授替女兒聲請釋憲，並親自赴憲法法庭答辯。（記者楊國文攝）

憲法法庭17日針對「原住民身分法」召開言詞辯論，司法院長兼大法官許宗力擔任審判長。（記者塗建榮攝）

憲法法庭17日針對「原住民身分法」召開言詞辯論，國家人權委員會委員鴻義章出席。（記者塗建榮攝）

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