為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「強制道歉」違憲！ 妨害名譽案件不必刊登道歉啟事了

    大法官憲法法庭第二號判決，判強制道歉違憲。（記者吳政峰攝）

    大法官憲法法庭第二號判決，判強制道歉違憲。（記者吳政峰攝）

    2022/02/25 15:50

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名朱姓男子與他人吵架挨告，被法院判刊登道歉啟事，他質疑判決侵害他的言論自由，聲請釋憲。雖然13前的大法官已做成656號解釋，認定強制道歉「合憲」，但以司法院長許宗力為首的本屆大法官，25日以改制後的憲法法庭第2號判決變更656號解釋，改宣告「違憲」。

    這是大法官史上第8次變更前人解釋，且時隔僅13年，等同打臉之前的大法官見解有誤。

    司法院發言人張永宏與大法官書記廳廳長許辰舟指出，回復名譽的適當處分並不包含強制道歉，法官不可判決被告強制道歉，才符合言論自由。

    妨害名譽除了刑事處罰，另有民事求償，實務上常見民事庭法官判被告賠償原告精神慰撫金後，另依「民法」第195條第1項後段「由法院為回復名譽適當處分」，要求刊登道歉啟事，也就是俗稱的「強制道歉」。

    由於刊登道歉啟示是最節省成本的回復名譽方法，此次被宣告違憲，未來法官可能要求刊登「敗訴全文」，將增加被告的成本支出。

    本案源於一名朱男與他人網路論戰，法官判他應於自己的部落格上刊登道歉啟事，他自認沒錯，拒絕刊登，聲請釋憲，至今仍未道歉。併案審理的聲請案件另有中國時報、盧姓教授、陳姓女子。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    從漢父姓能否取得原住民身分？大法官4月1日宣判
    2022/02/17 16:35

    從漢父姓能否取得原住民身分？大法官4月1日宣判
    漢原通婚 子女身分釋憲 憲法法庭新制首開庭
    2022/01/18 05:30

    漢原通婚 子女身分釋憲 憲法法庭新制首開庭
    憲法法庭新制首開庭 聲請人批「漢父原母」小孩無原民身分違憲
    2022/01/17 14:06

    憲法法庭新制首開庭 聲請人批「漢父原母」小孩無原民身分違憲
    大法官解釋 強制罪犯工作違憲 即起失效
    2021/12/11 05:30

    大法官解釋 強制罪犯工作違憲 即起失效
    不能強制詐騙集團工作了！ 法務部啟動因應方案
    2021/12/10 18:10

    不能強制詐騙集團工作了！ 法務部啟動因應方案

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播