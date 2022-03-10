下班牽車遭流浪狗群攻擊 科技園區小資女雙腿傷痕累累

台南一名女子在下班牽車時，遭野狗群攻擊，導致雙腿都是犬隻的抓咬傷。（民眾提供）

2022/03/10 14:40

〔記者萬于甄／台南報導〕一名在台南永康科技園區上班的小資女，日前下班牽車時，突遭一群流浪狗攻擊，讓她驚慌失措，幸好有同事經過協助救援，但小資女的雙腿滿是傷痕，友人得知後趕緊通報台南市動保處，動保處今也派員前往誘捕流浪狗。

近來在永康科技園區、永康工業區一帶，有不少野狗繁殖群聚，流浪狗有時看見人車，就會上前追趕，讓在園區上下班的民眾相當害怕；一名小資女在永科一路及永科環路轉角處牽車時，未做出攻擊行為，就遭野狗群攻擊，雙腿幾乎都是狗的抓咬傷。

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友人表示，野狗群約有5、6隻，好在有同事騎車經過，發現她在求救，才趕緊協助驅趕送醫，這幾天尋求動保處協助抓狗，但動保處人員卻要小資女指認是哪一隻狗咬傷才能捕捉，讓人有些傻眼。

據了解，永康科技園區、科工區一帶流浪犬群聚傷人並非首次，今年初也有民眾在臉書社團發文，內容提到家人下班在園區運動時，遭10多隻浪犬攻擊，提醒上下班的民眾要注意安全，如今，又再傳出浪犬傷人。

對此，台南市動保處表示，請民眾協助指認傷人的野狗，是為了加強犬隻的教育訓化，可能是溝通時造成民眾誤會；第一時間獲報野狗群傷人時，除趕緊聯繫關懷受傷民眾外，也派員到現場查看，研判野狗群恐是有善心人士定期餵養。

動保處也說，野狗群在地方長期群聚後，會具有保護地盤的警戒性，也會有護食的情況，動保處人員捕獲傷人的浪犬後，不會放回原地，會由訓練師加強行為訓練後，轉為工作犬，讓流浪狗有不一樣的生機，該區今早動員麻醉槍及誘捕籠捕捉，已捕捉4隻。

台南市動保處獲報永康有野狗群傷人，今早趕緊派員前往誘捕，避免其他民眾受害。（動保處提供）

動保處今早動員麻醉槍及誘捕籠捕捉，前往永康科技園區、工業區一帶誘捕，己捕捉4隻浪犬。（動保處提供）

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