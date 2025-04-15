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    檢調搜索國民黨三重區黨部 帶回區黨部執行長羅大宇偵訊

    檢調搜索國民黨新北市三重區黨部。（記者羅國嘉攝）

    檢調搜索國民黨新北市三重區黨部。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/15 17:39

    〔記者羅國嘉／新北報導〕罷免民進黨立委連署傳出涉嫌造假嫌疑，昨台北地檢署偵辦「罷吳四騎士」偽造文書案，今（15）日上午新北地檢署針對罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城的罷團涉死亡連署帶回相關人等偵訊，除上午搜索國民黨新北市板橋區黨部，下午也搜索國民黨三重區黨部，帶走區黨部執行長羅大宇及一箱證物。

    據了解，調查局上午10時許出動3輛車、10餘名幹員前往國民黨三重區黨部，當時黨部內僅有志工值勤。幹員於門外等待至下午1時許，羅大宇返抵開門後才展開搜索，黨部也請律師到場協助。搜索持續約2小時，至下午3時10分許結束，調查人員帶走羅大宇及一箱證物，羅全程低調，對媒體詢問不發一語。

    三重區黨部主委兼新北市議員王威元表示，罷免國民黨的立委可以升官發財，但罷免民進黨的立委就要被抓去關，這是什麼流氓政府。誇張的是不只是搜索黨部，甚至在早上就直接到義務幹部的家裡把人帶走，然後還把手機沒收，他痛批這已經不是詢問，沒有讓被詢問的人請律師就直接沒收手機直接詢問，這簡直就是逮捕，嚴厲譴責非法行為。

    檢調搜索國民黨新北市三重區黨部，帶回一箱證物。（記者羅國嘉攝）

    檢調搜索國民黨新北市三重區黨部，帶回一箱證物。（記者羅國嘉攝）

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