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    康和證券前董座3兄弟涉不實契約侵占逾1億 檢調搜索約談13人

    上櫃公司康和證券2名前鄭姓董事長、2人弟弟鄭姓董事以及蕭姓董事共4人涉嫌「螞蟻搬象手法」侵占公司資產逾1億元，檢調兵分16路搜索並約談鄭姓三兄弟等13人。（資料照）

    上櫃公司康和證券2名前鄭姓董事長、2人弟弟鄭姓董事以及蕭姓董事共4人涉嫌「螞蟻搬象手法」侵占公司資產逾1億元，檢調兵分16路搜索並約談鄭姓三兄弟等13人。（資料照）

    2025/04/15 18:17

    〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司康和證券（6016）2名前鄭姓董事長、2人弟弟鄭姓董事以及蕭姓董事共4人，自2001年起至2021年間，涉嫌找親友、員工簽署不實顧問契約，再向公司請款，20年來以「螞蟻搬象手法」侵占公司資產逾1億元，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分16路搜索鄭姓三兄弟等人住居處、康和證券及其子公司康和期貨公司等處，並約談鄭姓三兄弟等13人，全案朝違反證券交易法特別背信及洗錢防制法等罪嫌偵辦。

    康和證券於1990年設立，為國內綜合型證券商，1996年掛牌上櫃，今年3月更榮獲第21屆「國家品牌玉山獎」傑出企業類全國首獎，是此獎項15年來首家獲獎的非金控券商。

    未料，檢調獲報，康和證券（6016）鄭姓前創辦人、鄭的哥哥與弟弟及蕭姓董事，從2001年至2021年間，涉嫌找親友、員工當人頭，簽署不實顧問契約，每月向公司請款數萬元，20年來以「螞蟻搬象手法」侵占公司資產逾1億，疑似挪為己用。

    檢察官今日指揮台北處，分16路搜索鄭姓三兄弟等人住居處、康和證券及其子公司康和期貨公司等處，並約談鄭姓三兄弟等13人，全案朝特別背信、一般洗錢等罪嫌偵辦，預計今晚陸續移送北檢複訊。

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