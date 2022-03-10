領身心障礙手冊男子離家 暢遊台北卻忘了家在哪

警方協助暫住在旅館的李姓男子（右）聯繫上他的家人後，助他平安返家。（警方提供）

2022/03/10 10:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕領有身心障礙手冊的桃園市李姓男子7日晚間趁著家人熟睡時，離家外出到台北市旅遊後，又搭了火車返回桃園市，豈料他手機在途中遺失，又忘了中壢區的住家地址，只好住在桃園火車站附近的一處旅館，警方9日晚間臨檢旅館時，發現他被通報失蹤協尋，趕忙幫他聯絡上家人、平安返家。

李男（46歲）近日一直想到台北市旅遊，怕家人不同意，7日晚間他收拾了行李、趁著家人熟睡時，偷溜出家門，等到隔天上午才搭火車北上到台北市，開心玩了一天。他的家人發現後，擔心的不得了，撥打了李男的手機，卻都沒人接聽。

請繼續往下閱讀...

原來李男不慎將手機遺失在台北火車站廁所內，後來熱心民眾撿到手機並送交鐵路警察局，李男家人接到通知，才知道李男前往台北市，但仍不知他的行蹤，讓他們非常焦心，報案拜託警方協尋。

9日晚間8點多，桃園警分局武陵派出所員警臨檢桃園火車站附近的旅館，盤查李男的身分，發現他被通報失蹤協尋，趕忙聯繫李男的家人，幫助李男平安返家，警方說，李男從台北市搭火車返回桃園市後，忘了住家地址，還好他身上帶了足夠的錢，才能在桃園火車站附近的旅館暫住2晚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法