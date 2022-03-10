台澎聯手破獲兩岸非法走私 破獲兩岸人蛇賣淫集團

澎湖地檢署指揮偵辦，破獲以漁船走私的兩岸人蛇集團。（記者劉禹慶攝）

2022/03/10 09:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕沉寂多時的兩岸人蛇集團再現！澎湖地檢署9日上午，由檢察官陳建佑指揮偵辦，會同檢警、岸巡、移民署等單位，分別在彰化縣及澎湖縣等處，查獲以陳姓男子為首的人蛇走私集團，全案依違反兩岸人民關係條例偵辦。

全案緣於去年6月間，台南永康分局在其轄內查獲一名中國籍女子偷渡來台，非法從事性交易，經追查並分析相關資料，發現該女子係透過澎湖地區之人蛇集團以漁船走私協助來台，遂於同年10月跨海報請澎湖地檢署指揮偵辦，檢察長張春暉獲報後極為重視，遂指派檢察官陳建佑偵辦並組成專案小組，以期能在最短的時間內，肅清該集團，經數月之調查分析，今年3月9日見時機成熟，遂指揮相關單位依法搜索、扣押、拘提。

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澎湖地檢署9日會同台南市政府警察局永康分局、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊、馬公分局、白沙分局以及內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊、中區事務大隊澎湖縣專勤隊、行政院海巡署偵防分署澎湖查緝隊、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊等單位，兵分兩路在台灣彰化縣及澎湖縣等處進行偵查。

檢警等單位查獲以陳姓男子為首，利用漁船走私從事非法仲介中國籍女子偷渡至台灣，進行賣淫之人蛇集團共5人，並當場搜扣疑似贓款300萬元與犯罪工具之船舶1艘，全案由澎湖地檢署依違反兩岸人民關係條例偵辦。經檢察官訊問及調查相關事證後，認陳姓、劉姓被告犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘3名被告分別限制住居及責付。

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