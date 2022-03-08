挽救女童就學權 新北績優家防官談如何突大海撈針般的困難

獲表揚的績優家防官、海山警分局防治組警員程啟瑋，順利尋獲失聯多時的方姓女童，還給女童應有的就學權益。（警察局提供）

2022/03/08 12:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是3月8日婦女節，新北市長侯友宜上午參加「警政工作會報」，頒獎表揚16名績優家暴防治官，並肯定日前婦幼警察隊遠赴屏東救援「黑戶母子」案。對於《跟蹤騷擾防制法》立法通過，且總統已簽署公布，侯友宜表示，未來新法上路後，可加強保護跟騷受害人，新北市警方已提前展開教育訓練，盼第一線執法人員熟稔新法內容，積極守護婦幼安全。

獲表揚的績優家防官、海山警分局防治組警員程啟瑋是警專23期畢業，從警16年，原本擔任埔墘派出所警員，值勤時曾目睹許多兒虐家暴案，女兒出生後他更感同身受，決定擔任家防官，扛起第一線保護婦幼的工作。他感謝一路上家人給予支持，總是在他深夜外出處理突發案件時默默守候，即便過年無法與家人團圓也能體諒，程啟瑋對工作的執著與熱忱，讓他入圍今年衛福部第8屆紫絲帶獎。

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回顧過去7年家防官生涯中，程啟瑋提到，印象最深刻的是協尋方姓女童未就學案，一開始如同大海撈針般困難重重，最後透過女童父親的停車資訊，發現車輛出現在三重環河北路，再利用臉書發文縮小範圍至三重五華街一帶，他多次查訪附近居民、苦苦守候，終於等到母親帶女童下樓倒垃圾順利尋獲，還給女童應有的就學權益。

侯友宜表示，感謝新北警局團隊對於保護婦幼安全的付出，《跟蹤騷擾防制法》已立法通過，跟蹤騷擾的不法行為，使受害人心生畏懼，是一種嚴重的性別暴力行為，新法上路後可加強保護受害人，對於保護婦女的安全將更為完善，新法同時賦予檢察官及警察得以公權力介入，即時保護被害人。新北市警方已提前展開教育訓練，促使第一線的執法人員熟稔新法內容，積極妥善執法，補足性別暴力防制的最後一塊拼圖，讓市民更安心、安全。

新北市警察局長黃宗仁指出，婦幼保護工作千頭萬緒，警察面對受暴家庭及被害家屬，均能感同身受，以同理心相待，獲獎的家防官實至名歸。在警方努力下，新北市2020年及2021年性侵害案件發生數下降39%，破獲率上升14.65%，性侵害列管加害人再犯率下降0.4%；查尋行方不明兒少工作上，從2020年的11人進步到2021年已無案件，新北市在全國婦幼業務評核工作上，連續3年榮獲特優殊榮。

新北市長侯友宜今天出席警政工作會報，頒獎表揚16名績優家暴防治官。（記者賴筱桐攝）

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