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    台中市老翁墜樓卡遮雨棚身亡 動用消防雲梯車接運

    台中市消防局出動雲梯車將老翁送下樓。（記者歐素美攝）

    台中市消防局出動雲梯車將老翁送下樓。（記者歐素美攝）

    2022/03/06 21:38

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市北屯區松順一街一處社區大樓今天下午4點多驚傳墜樓意外，70歲賴姓老翁從9樓住家墜落3樓陽台外的遮陽棚，身體對折變形，已無呼吸心跳，因住戶不同意讓遺體經過客廳，台中市消防局獲報出動雲梯車到場，將以軟擔架及長背板將老翁送至地面，經救護車送往中國醫藥大學附設醫院，急救30分鐘後仍告不治。

    消防人員指出，老翁墜樓掉在社區3樓陽台外的遮陽棚，住戶聽到碰的一聲，嚇得趕緊打119報案，但消防人員趕到場時，老翁身體對折已嚴重變形，沒有呼吸心跳，因住戶不同意讓其遺體從其住家客廳經過，只好出動雲梯車將老翁送下來，由救護車送醫；中國醫藥大學附設醫院表示，老翁到院時已無呼吸心跳，急救30分鐘後仍告不治。

    台中市第五分局四平派出所表示，老翁久病，但現場並未發現遺書，家屬十分悲傷，並未多說，將報請檢察官相驗。

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