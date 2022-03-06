台中市老翁墜樓卡遮雨棚身亡 動用消防雲梯車接運

台中市消防局出動雲梯車將老翁送下樓。（記者歐素美攝）

2022/03/06 21:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中市北屯區松順一街一處社區大樓今天下午4點多驚傳墜樓意外，70歲賴姓老翁從9樓住家墜落3樓陽台外的遮陽棚，身體對折變形，已無呼吸心跳，因住戶不同意讓遺體經過客廳，台中市消防局獲報出動雲梯車到場，將以軟擔架及長背板將老翁送至地面，經救護車送往中國醫藥大學附設醫院，急救30分鐘後仍告不治。

消防人員指出，老翁墜樓掉在社區3樓陽台外的遮陽棚，住戶聽到碰的一聲，嚇得趕緊打119報案，但消防人員趕到場時，老翁身體對折已嚴重變形，沒有呼吸心跳，因住戶不同意讓其遺體從其住家客廳經過，只好出動雲梯車將老翁送下來，由救護車送醫；中國醫藥大學附設醫院表示，老翁到院時已無呼吸心跳，急救30分鐘後仍告不治。

請繼續往下閱讀...

台中市第五分局四平派出所表示，老翁久病，但現場並未發現遺書，家屬十分悲傷，並未多說，將報請檢察官相驗。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法