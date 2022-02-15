空軍上兵夫狠殺2幼子 妻認屍崩潰悲慟哭癱

2名幼童母親哭到癱軟。（民眾提供）

2022/02/15 14:23

〔記者許國楨／台中報導〕住台中的蕭姓空軍上兵疑與劉姓妻子感情不睦，13日涉嫌殺害兩名幼子後畏罪墜樓，至今仍重度昏迷命危，檢方今相驗解剖2童遺體釐清死因，劉女認屍時情緒激動、崩潰痛哭到癱軟，兩童外婆也悲訴，事發迄今已3天沒有睡覺，「心情沒有辦法平復」。

25歲蕭男與同齡妻子劉女及兩名稚子同住劉女媽媽在潭子區的透天厝，當天凌晨兩點左右，有鄰居聽到「碰」的一聲巨響，發現蕭男墜樓倒臥馬路，趕緊報案，警方通知蕭男住2樓的岳母，岳母到3樓臥室，驚見兩孫子躺在床上，已無呼吸心跳。

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警、消發現1歲半男童窒息死亡，已出現屍斑；未滿3歲男童，右頸有一條長6公分且很深的刀傷，床旁桌上有一把沾血水果刀，兩幼童皆已明顯死亡，劉女接獲家人通知返家，得知兩名幼子死亡，傷心哭泣；經查，蕭男懷疑想離婚的劉女與其他男子有曖昧，案發前一晚又見劉女搭乘男子汽車外出，竟狠心將大兒子割喉殺害，並悶死小兒子，隨後從住處頂樓4樓墜樓，蕭男昏迷指數3，劉女已簽下放棄治療同意書。

蕭男墜樓前於臉書留言「抱歉我又不成熟了一次了」、「對不起，我愛妳」，劉女則憤怒回應，「今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」而全案發生後檢方已會同法醫初驗，因外觀無法判斷二童死因，所以今天由檢察官安排相驗解剖兩名男童遺體，採集檢體送驗釐清。

而劉女前往殯儀館認屍後情緒激動，痛哭失聲到癱軟無法行走，警方與親友趕緊攙扶劉女到一旁休息，男童阿嬤也悲訴，事發至今心情無法平復，已幾乎3天沒有睡覺。

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警方與親友趕緊將幼童媽媽攙扶到一旁休息。（民眾提供）

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