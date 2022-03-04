3/4 大樂透頭獎1注獨得！1億元獎落台中

今晚（3月4日）開獎的第111000028期大樂透，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/03/04 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月4日）開獎的第111000028期大樂透，頭獎開出1注，由台中市北區建德里興進路96號1樓「鑫立富彩券行」開出；第111000054期今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜。

第111000028期大樂透中獎號碼為「01、03、18、29、30、31，特別號：26」，頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎1注中獎，可得165萬2277元；參獎共45注中獎，每注可得3萬9541元；肆獎共97注中獎，每注可得1萬1792元；伍獎共2106注中獎，每注可得2000元；陸獎共2539注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5625注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4415注中獎，每注可得400元。

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第111000028期49樂合彩中獎號碼為「01、03、18、29、30、31」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共152注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4268注中獎，每注可得1250元。

第111000054期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、06、08、09、11、19、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共105注中獎，每注可得500元；肆獎共1602注中獎，每注可得100元。

第111000054期今彩539中獎號碼為「03、13、14、16、26」，頭獎摃龜；貳獎共217注中獎，每注可得2萬元；參獎共7310注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8901注中獎，每注可得50元。

第111000054期39樂合彩中獎號碼為「03、13、14、16、26」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共315注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4注中獎，每注可得1125元。

第111000054期3星彩中獎號碼為「453」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000054期4星彩中獎號碼為「2205」，正彩共17注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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