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    首頁　>　社會

    在美置產還超額申請租屋補助 外交部駐美女秘書涉貪污罪起訴

    台北地檢署調查，王女除了在申請表上不實勾選「於駐在地無自有住宅」選項，還涉嫌檢附不實申請資料，依違反貪污治罪條例之利用職務上之機會詐領財物等罪將她起訴。（資料照）

    台北地檢署調查，王女除了在申請表上不實勾選「於駐在地無自有住宅」選項，還涉嫌檢附不實申請資料，依違反貪污治罪條例之利用職務上之機會詐領財物等罪將她起訴。（資料照）

    2022/03/04 10:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕外交部駐亞特蘭大辦事處王姓一等女秘書派外期間，與丈夫在美國置產，她卻仍按月申請1410美元的房租補助，總計約浮報1萬美元，直到王女發現外交部對她進行調查才返還浮報款項；台北地檢署調查，王女除了在申請表上不實勾選「於駐在地無自有住宅」選項，還涉嫌檢附不實勾選的資料，依違反貪污治罪條例之利用職務上之機會詐領財物等罪將她起訴。

    檢方調查，2018年7月31日，王女與丈夫在美置產後，不能再按月請領每月1410美元的房租補助，應依「駐外人員房租補助費支給規定」，駐外人員或配偶於駐在地有自有住宅時，應報請核定，只能按月申請房租補助費的「基本數」，每月只能申請410美元。

    王女初次申請租屋補助時，外交部承辦人一時不察，誤信她在美國沒有自有住宅，即核發租屋補助，後來王女即食髓知味，持續以不實的文件向外交部申請超額的租屋補助，總計自2018年8月15日開始至2019年5月31日止，王女共詐領2次租屋補助，超額領取的金額為1萬32.26美元。

    王女庭訊時否認詐領租屋補助，辯稱她與丈夫的美國房子當時仍在整建，無法入住，且她因照顧幼兒的關係，才一時沒注意到相關補助規定。

    檢方認為，王女初次浮報時，利用外交部承辦人的誤解，消極取得超額的租屋補助，但她第2次申請款項時，仍隱匿自有住宅，繳交填具不實的申請資料，因此不採信她的說詞。

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