用人頭詐333萬公費 新黨議員潘懷宗認罪求緩刑

涉貪議員潘懷宗（左）在'律師魏憶龍（右）陪同下離開法院。（記者溫于德攝）

2022/03/03 12:25

〔記者溫于德／台北報導〕新黨台北市議員潘懷宗因「為民服務費」不敷使用，10年來與辦公室主任陳玉臺利用人頭詐領「公費助理補助費」333萬餘元，遭士林地檢署依本刑最低7年以上的貪污治罪條例中利用職務上機會詐欺取財等罪起訴。士林地院上午開庭，潘、陳均認罪，並請求法官給予緩刑。潘庭後未受訪。

潘懷宗上午在律師魏憶龍、李永然、徐履冰陪同下到庭。潘認罪；魏憶龍說，潘在檢方偵查承認犯罪事實，而自己跟潘是前後期同事（魏曾任北市議員），2人也都是軍公教子弟，錢都不夠用，潘因而挪用公費助理補助費作選民服務，但絕未放入私人荷包，「取之於公，用之於公」。

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魏憶龍說，自己之前曾代理時任台北市議員秦儷舫涉詐領公費助理補助案，由於秦認罪並繳回犯罪所得，很幸運獲台北地院給予緩刑，因此，也希望士院給潘緩刑。

李永然表示，潘是學者，對社會有關懷之心，改擔任市議員涉及很多選民服務，潘能付出就盡量付出，然而，挪用公費助理補助費從法律角度來看確有不當，不過潘未曾受過法律訓練，所以可能是便宜行事，但潘在檢方偵查時已認罪並繳回犯罪所得。

李永然也希望士院考量利用職務上機會詐欺取財罪最低本刑過重，且潘患有攝護腺癌，正在化療，以及潘仍希望回饋社會等情。

至於陳玉臺同樣認罪，律師則強調該筆款項並非己用，希望給予緩刑，陳也願意支付公庫20萬至50萬元。

公訴檢察官則說，偵查檢察官起訴時認定潘、陳於偵查中自白並繳回犯罪所得，才同意向法院請求給予緩刑，而所有法律人也都明白，自白須在主觀上承認不法犯意，客觀上承認法律上的構成要件，才叫自白，量刑時才有緩刑空間。

公訴檢察官說，潘的3位律師透過刑事辯護狀提及構成要件有誤，容有商榷餘地，並無為己之私利不法犯意以及潘並非貪瀆等語，這與潘在偵查時認罪態度有所不同，屬「翻異前詞」，在不認罪前提下，難認潘有獲緩刑空間，不過陳於偵、審期間均認罪，同意給予緩刑。

徐履冰反駁，偵查檢察官林士淳答應潘若認罪，起訴時會建請法院依規定減刑，卻未在起訴書內見到，另律師對潘的犯罪事實並不爭執，只爭執法律評價，如果身為律師都不能替被告說話，公訴檢察官未免太過霸道，且若因此遷怒被告，自己願意撤回所有辯護狀。

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