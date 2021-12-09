潘懷宗明辦北投、徐匯區政視訊交流 區常委等統戰官員出席

新黨北市議員潘懷宗明天舉辦北投區與上海市徐匯區的區政視訊交流。（資料照）

2021/12/09 17:07

〔記者郭安家／台北報導〕延續台北、上海雙城論壇，新黨北市議員潘懷宗明天舉辦北投區與上海市徐匯區的區政視訊交流，承襲雙城論壇的無圍牆博物館主題，並邀北投區公所、北投文物館、里長、民間協會出席，不過上海市台辦副主任李曉東、區常委也現身視訊，北投區長于保雲表示考慮「對等」問題後不出席。

對此，潘懷宗受訪說，台辦相當於對台事務的公關人員，相關活動勢必會有台辦人員，現在這時機點，政治上無法改變，上層交流不做交流這沒話講，但維持基層交流可以阻止武統的理由，下層的交流是阻止上頭的惡化，這活動是在幫忙，且視訊分享內容就是介紹老建築，倘若兩岸和諧後觀光客才能來北投旅遊。

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潘懷宗發出主題為「柯文哲-龔正之後 北投-徐匯區政視訊交流登場」的北市議會新黨黨團新聞稿，揭露雙方出席者除他以外，還有北投副區長周明怡、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、北市溫泉協會理事長周水美、北投文物館副館長洪侃、北市里長聯誼會總會長蘇府庭及北投多位里長。

徐匯區出席者有上海市台辦副主任李驍東、徐匯區委常委秦麗萍、上海市台辦聯絡處長徐晧、區台辦主任時鈺，以及市台辦、區文旅局、文旅協會、台青等。

于保雲受訪說，北投區是被動出席，也與北市府大陸工作小組有聯絡、報備，活動主要由旅遊協會主持，由於上海區政的官方代表不是區長，是相當於統戰部長的區常委，所以他表達北市一定要對等，因此他就不會出席了，請副區長周明怡出席，符合對等，區公所不是主辦單位，不會多做著墨，視訊主題介紹觀光景點也不會太敏感。

于保雲說，區公所是官方會特別注意市府政策，謹守分際，跟市府上下政策一致。

周明怡說，這不是雙城論壇的官方活動，大部分與會者由潘懷宗提出的，內容看起來比較像地方性交流，北投區是地方父母官，被邀請參與，立場上區長不方便，區公所還是要跟地方有互動，她僅簡短致詞說明北投無圍牆博物館概念。

周明怡說，上海則講上海衡復風貌區的老洋房建設、人文故事，細節資料明天分享，北投區也對應分享老建築人文故事、北投老火車站前世今生等軟性內容；相關內容扣合推廣旅遊、商圈活化，不會著墨統戰的事情。

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