陸軍專校師貼文抨擊前校長佔用車位挨告 法院判無罪
〔記者余瑞仁／桃園報導〕陸軍專科學校前校長石文龍少將於2019年12月離職後，其座車仍停於校內停車場2個月，該校黃姓教師發現拍照、向國防部陳情，並將照片貼網質疑：「疑涉侵占或貪污罪、國防布又要蓋住了嗎？」被石提告誹謗罪；桃園地院審理認為，黃姓教師為客觀陳述事實，指石離職後仍將車子停放校內停車場，此為事實且可受公評，難認黃捏造虛偽事實，判處黃男無罪。可上訴。
檢方起訴指，陸軍專科學校黃姓教師於2020年3月22日中午於臉書「靠北長官」社圑貼文，指「陸軍前校長石文龍已離職卻佔用學校停車場，疑涉及侵占或貪汙罪」等；石認為黃的貼文毁損其名譽，對黃提起加重誹謗罪告訴，經檢察官調查後將黃起訴。
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桃園地院審理時，黃指稱，他認為石已經離職，卻還在學校停放車輛這麼久，學校經常停車位不夠，他只是適評論、沒有誣告。
判決指出，黃曾向國防部民意信箱陳情，指石有2輛汽車，任內都停放於陸軍專科學校停車場，但石於2019年12月間離職後，其中1輛汽車仍停放在學校停車場達2個月；國防部於2020年3月20日回復，指陳情案反映的車輛均依規定簽奉核定、且於2020年2月24日已移離學校。黃於2020年3月22日於臉書貼文並附上車輛停放於陸軍專科學校的照片，指摘石占用學校停車場。
法官認為，石於2019年12月16日自陸軍專科學校離職後，仍將車輛停放於校內停車場，至2020年2月24日才駛離，是否有違反規定佔用公家停車位情形，此與公共利益有關；黃貼文並附上車輛照片，僅稱「疑涉及侵占或貪污罪」，是對可受公評之事善意發表適當評論，無從認黃男有故意捏造虛偽事實情形，亦難認其因重大過失或輕率而陳述與事實不符內容，審結判處黃男無罪。