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    星座專家白瑜上節目爆離婚內幕 遭前夫提告判決出爐

    星座專家白瑜。（資料照，藝世代文化提供）

    星座專家白瑜。（資料照，藝世代文化提供）

    2022/02/17 10:56

    〔記者張文川／台北報導〕星座專家白瑜前年上電視受訪，提到離婚遭遇時表示，新婚之夜老公接到女性來電，她聽到電話另一端的女性大喊「打了好多人的電話，終於找到你了」；前夫認為白瑜亂講，提告誹謗，台北地院今將白瑜依加重誹謗罪判處拘役25天，得易科罰金2萬5千元。可上訴。

    白瑜被控在2020年間接受採訪、以及上電視節目時透露，與老公交往2年結婚，新婚之夜當晚11時，老公接起一通手機來電，因電話聲音大，她聽到對方女性喊：「我打了好多人的電話，終於找你了！」她崩潰將自己鎖進衣櫃，「有想要不要離婚，但是太沒面子了！」

    白瑜的前夫聽到自己莫名成了外遇偷吃的男人，認為白瑜所述不實，詆毀他名譽和人格，氣得提告妨害名譽以自清，台北地檢署去年2月偵結起訴。

    北院審理時，白瑜認為起訴書內容有誤，內容與她受訪原意部份不同，她確實因前夫半夜接到女生電話，而發生爭執，她還有見到其他女生在臉書標記丈夫的臉貼臉照片，甚至有同事見過丈夫撐傘摟其他女生照片，他還握有丈夫親筆簽名的悔過書，內容提及他與不同女生曖昧。

    前夫委任律師解釋，白瑜並未提出證據證明言論內容為真，且不論真假，牽涉的都只是個人隱私，無關公益；另丈夫在新聞報導此事後，傳訊息給白瑜並寄發存證信函，白瑜卻再度上節目談論此事，對前夫名譽傷害很大。

    白瑜去年3月庭訊後受訪說，她上節目分享個人婚姻心路歷程，她的原意是感情上多少有自認是對或錯之處，導致夫妻沒有緣分，要如何結束過去、重新站起來，並如何將人生過好，鼓勵單親爸媽不要糾結於過去。

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