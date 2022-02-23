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    男PO文質疑眼睛、胸部「有什麼是真的？」 前妻怒告

    王男離婚不久在臉書發文質疑前妻的身體、眼、胸有什麼是真的，被告誹謗判賠6萬元，刑事也判罰金1萬元。（記者黃良傑攝）

    王男離婚不久在臉書發文質疑前妻的身體、眼、胸有什麼是真的，被告誹謗判賠6萬元，刑事也判罰金1萬元。（記者黃良傑攝）

    2022/02/23 05:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕王姓男子與妻離婚後，心有不甘，在臉書發文「妳還沒離婚就想著別的男人」，還質疑前妻「身體、眼睛、胸部有什麼是真的」，前妻怒告他誹謗，而且還造成她憂鬱症再次復發加重，需服藥控制情緒導致無法工作，求償包括工作損、精神慰撫共36萬元，刑事部分以散布文字誹謗罪，判處罰金1萬元，民事判賠6萬元。

    判決指出，被告王男和妻子因相處不睦，在前年6月中旬離婚，王男疑心有不甘，當年6月底至7月初某日，在自己的臉書發表：「妳還沒離婚就想著別的男人了…」、「妳的身體眼睛、鼻子、胸部有什麼是真的！還一直批評別人…」，被控以此涉及私德，並與公共利益無關之事指摘前妻，足以貶損其名譽，前妻怒告王男誹謗。

    前妻另主張被告誹謗行為導致她精神受創，出現創傷後壓力症候群，影響其網拍工作，求償工作損失26萬及精神損失10萬元，共計36萬元。

    被告先被刑事判決涉嫌散布文字誹謗罪，處罰金1萬元，可易服勞役10天，至於民事庭被告未出庭辯護。

    法官認為被告故意誹謗行為，致前妻名譽受損，身心受有相當程度的痛苦，判賠精神慰撫金6萬元，另因離婚前王妻就已曾因憂鬱症就醫，因未舉證被告誹謗行為與其憂鬱症復發加重，導致影響工作有相當因果關係，求償工作損失26萬元部分不准，全案可上訴。

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