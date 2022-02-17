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    捲性侵疑雲被酸「私德差、低級」 詹江村告4直播主結果出爐

    桃園市議員詹江村因捲入性侵疑雲被酸「私德差、低級議員、詹三瘋」等，狀告4名直播主妨害名譽，桃檢調查認為未逾越合理評論原則，將4名播主以不起訴處分。（資料照）

    桃園市議員詹江村因捲入性侵疑雲被酸「私德差、低級議員、詹三瘋」等，狀告4名直播主妨害名譽，桃檢調查認為未逾越合理評論原則，將4名播主以不起訴處分。（資料照）

    2022/02/17 16:47

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕國民黨桃園市議員「村長」詹江村2020年被女紛絲粉控告性侵，詹反控女方誹謗，經新北地檢署調查後將雙方均以不起訴處分。此案鬧開時，4名Youtube直播主在其所開設的頻道中評論此事時，抨擊詹「私德差」、「屁股有胎記」、「低級議員」、「詹三瘋」等，被詹提告妨害名譽，但桃園地檢署檢察官認為，詹當時確實被女粉絲控告性侵案，4名直播主的言論並非無據，且詹為市議員，其與人民間互動、私德應屬可受公評之事，偵結將4人均以不起訴處分。

    檢方調查，陳姓、高姓、林姓等4名男女直播主分別開設「均均大實話」、「榕璟直播」、「鬍說公道」及「霸氣寶寶反安安」等Youtube頻道；詹指控4人於2021年9月、10月間分別公開播放抨擊他的言論接受觀眾「斗內」，內容包括指控詹「右邊屁股有胎記」影射性侵、私德很差、低級議員、詹三瘋等，認為如此言論已影響其名譽，提告誹謗罪。

    檢察官調查後認為，當時詹被控性侵案廣為媒體報導，4名被告所為的意見表達及評論屬於主觀評價，且並非無據，而詹為桃園市議員，其與人民互動及私德應屬可受公評之事，儘管4名直播主用詞未臻精確且尖酸刻薄，評論內容足以令被批評者感到不快或影響名譽，難認已逾「合理評論原則」範疇，因此均以不起訴處分。

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