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    首頁　>　社會

    重提扭曲「萬老師」郭昱晴往事 網友誹謗恐失財19萬

    台北地院認定有罪，將王判處拘役40日，可易科罰金4萬元，附帶民事賠償15萬元。可上訴。（資料照）

    台北地院認定有罪，將王判處拘役40日，可易科罰金4萬元，附帶民事賠償15萬元。可上訴。（資料照）

    2022/01/24 14:40

    〔記者張文川／台北報導〕經典電視劇「麻辣鮮師」中的「萬老師」郭昱晴，多年前曾和前台北縣長尤清的兒子尤昭文相戀，但愛情長跑17年但最後無疾而終，去年一名王姓男網友，至郭昱晴的臉書粉專重提舊事，酸郭是「被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個人」，郭昱晴決定不忍了，怒告王姓網友誹謗罪；台北地院認定有罪，將王判處拘役40日，可易科罰金4萬元，附帶民事賠償15萬元。可上訴。

    判決指出，王男去年5月3日在郭昱晴的臉書粉絲專頁的直播影片下方，留言說「…聽說尤清老婆只把她當丫鬟」、「你就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個人」、「被尤清兒子玩還退貨」。郭昱晴認為王男惡意誹謗她名譽，至台北市中山警分局提告，北檢偵辦後起訴，聲請簡易判決處刑。

    台北地院審理時，王男認罪。郭昱睛向法官表達量刑意見，認為王男的不實、難堪留言，使她的重要往事遭到扭曲，使不明就理的網友也隨之起舞，跟風謾罵、攻擊她，造成她名譽遭受貶損，也導致她的暈眩症療程受到影響，長時間失眠，希望網友能對惡意的言論負責。

    法官認定，王男無端散布貶抑郭昱睛名譽的文字，對郭女名譽造成不良影響，且難以彌補，王男自稱因服用藥物、酒精而恍惚犯案，雖有提出證明，但不符減刑要件，因此依法量處拘役40天。

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