離島七美機車對撞車禍 7旬老婦顱內出血緊急後送保命

駐點在澎湖機場的凌天航空，接獲指令連夜展開救援任務。（凌天航空提供）

2022/03/02 10:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島醫療不足，針對需要精密儀器治療的疾病，還是必須仰賴直升機後送！昨日晚間七美傳出機車對撞車禍，七旬老婦出現顱內出血症狀，緊急連絡澎湖機場駐點的凌天航空，連夜出動直升機將老婦送回馬公本島治療。

昨日（3月1日）晚間7時，凌天航空接獲衛福部空中轉診審核中心通知，七美衛生所一名70歲女性，因騎機車對撞，導致頭部外傷（疑似顱內出血）、出現右耳耳漏、左手肢體疼痛，七美衛生所為確保病人是否有顱內出血、頸椎受傷等問題，進行初步止血、頸圈固定、給予輸液等醫療處置後，向衛生福利部空中轉診審核中心申請後送至三總澎湖分院進行進一步治療。

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接獲通知後，凌天航空於晚間7時40分自澎湖機場起飛定向七美，7時57分七美落地、8時06分接收病患七美起飛、8時20分澎湖落地。澎湖縣政府消防局分在澎湖機場及七美機場派出救護車，進行地面人員接駁，由救護車將病患接駁進出機場，並送往三總澎湖分院。

由於七美有簡易機場，機場點對點是最安全的運送模式，機場是完全封閉的環境，不會有外界的干擾，除機場以外的場地，充滿了不定性，一片手帕、浮球等廢棄物，都有可能造成航機損毀，影響機上組員安危，在澎湖其他小島上的簡易降落區，就存在這樣問題。

夜間值勤的凌天航空，以安全及搶救為第一優先考量。（凌天航空提供）

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