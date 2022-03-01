野馬男撞死打工女甩鍋精神疾病 「令入相當處所監護3年」

葉男被移送時，上警車後竟還搖下車窗比中指畫面。（民眾提供，資料照，本報合成）

2022/03/01 22:08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕桃園市24歲葉姓男子去年8月清晨開福特野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮高速撞飛當時21歲巫姓女騎士，巫女送醫搶救13天不治。苗栗地院法官近日依違反妨害公眾往來安全致死案件，先於全案判決前裁定葉男令入相當處所，施以監護3年。

判決書指出，葉男犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡之虞，有羈押原因與必要，去年10月7日起執行羈押，今年1月7日起延長羈押2個月。經苗栗地院送請台中榮民總醫院鑑定行為時的精神狀況，葉男自19至20歲開始出現情緒易怒、睡眠減少、話多且合併有被害妄想等精神症狀。

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判決書指出，鑑定結果顯示，葉男案發生時明顯情緒高亢興奮、自尊膨脹、目標導向行為增加以及誇大妄想，認為葉男可能符合「第一型雙向情緒障礙症」或「情感型思覺失調症，雙相型」診斷。葉男於案發當下有許多不合邏輯思維以及誇大妄想，判斷其思考當下確實有脫離現實情況。

判決書指出，葉男對於法律明文規定速限不應違規，及其案發後協助被害人急救意圖，且心理衡鑑顯示，葉男智能落於邊緣性智能不足，與葉男過去學經歷相比明顯變差，故判斷與以上精神病症有關。

苗栗地院法官審理，認為葉男發病時間尚短，依2019年葉男在桃園療養院強制住院病歷顯示，經適當藥物治療能改善包括情緒激躁、衝動行為以及誇大妄想症狀，判斷葉男病症應能經過適當醫療處置而有部分或完全緩解。但因為葉男病識感不佳，應儘早於監所提供妥適精神醫療照護。

葉男於羈押訊問時指稱，「大家都沒有病，到底誰可以認定這個人有沒有病，這世界上大家的病都是裝的」。苗栗地院法官認為，葉男若返回社會，顯有再犯及危害公共安全虞慮，因此，於全案判決前宣告施以監護3年。

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