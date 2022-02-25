墩柱鋼筋倒塌！大園交流道延伸台15線工安意外 移工1死1傷

「大園交流道至台15線新闢道路工程」傳出工安意外，H72標墩柱鋼筋突然倒塌，2名泰籍移工從高空墜落並遭掉落鋼筋擊中，1死1重傷。（民眾提供）

2022/02/25 21:30

首次上稿 20:30

更新時間 21:30

〔記者鄭淑婷、魏瑾筠／桃園報導〕交通部高速公路局「大園交流道至台15線新闢道路工程」，今天下午2點多傳出工安意外，H72標墩柱鋼筋突然倒塌，2名泰籍移工從高空墜落，遭掉落鋼筋擊中，頭部重創1死1重傷。高工局第一新建工程處表示，初步懷疑可能是風勢過大導致鋼索斷裂，已調閱相關氣象等資料釐清，北區職業安全衛生中心將派員現場勘查，調查整起事故發生原因。

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「國道2號大園交流道延伸至台15線新闢道路工程」，涵蓋道路及交流道，並將已施作好、被當地稱為「天空斷橋」的路面串聯起來，位於大園區中正東路的工地、H72標墩柱，正在進行橋墩鋼筋綑綁，今天下午突然發生鋼筋倒塌，2名正在作業的泰籍移工遭鋼筋擊中頭部，分別送往衛福部桃園醫院急救，其中，49歲移工傷重宣告不治，另一名50歲移工轉入加護病房治療中；據現場目擊者指出，鋼筋約從3到4層樓高處掉落。

高工局第一新建工程處說，事發後，工地工務所緊急開會檢討，初步懷疑是風勢過大導致鋼索斷裂，進而造成綑綁的鋼筋倒塌，已調閱相關氣象等資料釐清，並依規定通報北區職安中心派員進行現場勘查；警方也封鎖事故現場採證，將報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，釐清移工確切死因。

「大園交流道至台15線新闢道路工程」傳出工安意外，泰籍移工1死1重傷。（民眾提供）

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