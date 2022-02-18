事發影像曝光！苗栗女工截肢「10萬打發？」 老闆娘說話了

王女右腳被卡在履帶溝縫中，後仰倒地，右腳被絞斷。 （圖取自曾玟學臉書、讀者提供；本報合成）

2022/02/18 20:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣28歲王姓女子去年11月間發生工安意外，右小腿被迫截肢。她透過網路指控，公司原本只給1萬元慰問金，事後調解才支付10萬元精神撫慰金，老闆娘還稱「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」。苗栗縣4名縣議員今天下午到王女住處探望她，表示會給予相關協助；王女也提供事發過程畫面，讓人不忍卒睹。老闆娘接受媒體電訪則指稱，沒有對王女不聞不問。

縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎和陳品安等4人於網路得知王女的遭遇，下午連袂到王女住處關心。

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王女說，她原本應徵是文書助理，卻被公司派去包裝、出貨員，雖工作吃力，但需要這份薪水，加上自身學歷不高，可選擇的職業有限，所以也接受公司安排。

王女說，去年11月9日下午，她發現機台輸送履帶上的原料包袋有破洞，站上去抹糨糊塗補，突然腳下履帶啟動，她反應不及摔倒，右腳被卡在履帶溝縫中，應聲後仰倒地，右腳被絞斷。

曾玟學、陳光軒、宋國鼎和陳品安4人對於王女還原描述及事後遭受雇主的對待，都替王女抱屈，表示會給予相關協助，他們也指出，不少傳統產業職安現場，都有很多不足的地方，希望政府重視。

不過，公司老闆娘朱小姐接受媒體電訪時指稱，沒有對王女不聞不問，持續都有聯繫關心，1萬元是醫院生活開支、10萬元是慰問金，包括王女的看護、醫療、義肢費用，都已由公司支出，約莫已有50、60萬元，薪資也是全額給付。對於「截肢而已不嚴重」，她則解釋，因王女事發後心情極度低落，是想給予「鼓勵開導」才這樣說。

朱小姐說，王女於1月21日提出2000萬元的民事賠償要求，公司認為略高，希望王女能有具體計算項目，雙方調解破局，當天王女即提起告訴，不過，公司仍有誠意盼透過調解圓滿解決此事。

苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎和陳品安等4人得知王女遭遇，今天連袂到住處探望她。（讀者提供）

王女右腳被卡在履帶溝縫中，後仰倒地，右腳被絞斷。 （讀者提供）

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