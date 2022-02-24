在旅館吸毒搞破壞 男子落網竟稱和女友吵架不爽

鍾姓男子涉在旅館房內噴漆塗鴉惡搞。（圖由民眾提供）

2022/02/24 11:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警一分局後甲派出所於21日接獲轄內某旅館報案，指稱旅館房務人員打掃旅客退房的房間時，發現房內牆壁遭到噴漆塗鴉且現場留有毒品吸食器與1小包白色粉末（毛重0.25公克），警方到場鑑識採證，初步檢驗白色粉末是第3級毒品K他命，兩天後即找到涉嫌吸毒惡搞旅館的鍾姓男子。

一分局後甲所所長楊文杰獲報後派員展開查緝，經掌握當日旅館房客名單，警方隨即鎖定鍾姓男子（年約40歲）及謝姓女子（年約39歲）這對情侶涉有重嫌，並在23日循線查知鍾、謝2人可能出現的處所，警方前往耐心埋伏守候，於當天下午在仁德區某旅館查獲鍾男及謝女兩人。

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鍾男見警方找上門、知道難逃法網，主動配合警方到派出所接受調查。全案訊後依毀損罪及毒品危害防制條例分別將鍾、謝兩人函送台南地檢署偵辦。

警方表示，鍾男與謝女是1對情侶，兩人因細故發生爭執，在謝女憤而離去後，鍾男就在房內施用毒品並到處噴漆塗鴉搞破壞，來發洩心中對女友的不滿情緒。

一分局長方國璽對員警能積極查緝犯嫌、打擊吸毒、毀損不法的精神給予肯定與嘉許，同時強調警方面對不法犯罪，會秉持「正面迎戰、嚴查嚴辦」精神，持續強勢打擊不法。

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警方查獲鍾嫌與謝女（黑衣外套）。（圖由民眾提供）

警方查獲毒品吸食器與三級毒品K他命1小包。（圖由民眾提供）

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