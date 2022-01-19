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    高市通學步道樹木被噴漆國罵、生殖器 男子被逮辯稱惡作劇

    國小通學步道6棵樹木被人噴漆國罵、男性生殖器形狀，連圍牆也被人噴漆。（記者陳文嬋攝）

    國小通學步道6棵樹木被人噴漆國罵、男性生殖器形狀，連圍牆也被人噴漆。（記者陳文嬋攝）

    2022/01/19 11:38

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區南成國小通學步道6棵樹木被人噴漆國罵、男性生殖器形狀，連圍牆也被人噴漆，警方循線逮獲家住附近的李姓男子，他辯稱一時好玩惡作劇，警訊後今將他依妨害風化等罪嫌送辦。

    本週一民眾發現南成國小林森路校門口、南正一路側門通學步道共6棵樹木，被人以綠色油漆噴國罵、男性生殖器形狀，連圍牆也被人噴漆，校方懷疑有人惡作劇報警處理。

    鳳山警分局南成所連日查訪目擊者，陳姓市民提供2名可疑男子，其中1人噴漆、1人在旁笑，身上還有1隻紅貴賓，陳男一度出言制止2男行為，表示要報警抓人，2人才趕緊快步離去。

    警方擴大調閱附近監視器畫面，根據2男徒步到學校，懷疑是學校附近住戶，警方查訪周邊大樓住戶，鎖定2男分住不同大樓，昨趁2男下樓帶所調查。

    警方調查，李男（20歲）見警馬上坦承犯行，供稱1月16日11時許行經校園人行道時，偶遇陳男（55歲）外出遛狗，在地上拾獲1瓶綠色噴漆，因一時好玩惡作劇，對學校圍牆噴漆，也對樹木噴漆國罵，還畫上男性生殖器，事後將油漆瓶棄置垃圾車，沒想到事情大條。

    警方查出陳男未參與噴漆行為，且校方對李男提告毀損，警訊後將李男依妨害風化、毀損及違反社會秩序法等罪嫌送辦，警方呼籲民眾切勿因一時好玩，污損公物或他人財物，以免觸法及面臨賠償。

    國小圍牆也被人噴漆，警方循線逮獲李姓男子，他辯稱一時好玩惡作劇。（記者陳文嬋攝）

    國小圍牆也被人噴漆，警方循線逮獲李姓男子，他辯稱一時好玩惡作劇。（記者陳文嬋攝）

    國小通學步道被人噴漆國罵，警方循線逮獲李姓男子，他辯稱一時好玩惡作劇。（記者陳文嬋攝）

    國小通學步道被人噴漆國罵，警方循線逮獲李姓男子，他辯稱一時好玩惡作劇。（記者陳文嬋攝）

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