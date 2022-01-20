蝦米！防疫「總柴」有毒？毒蟲癖好蒐集毒咖啡包裝袋成鐵證

衛福部用來宣導防疫的「總柴」，也被用來當毒咖啡外包裝。（警方提供）

2022/01/20 17:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市20歲陳姓男子涉嫌吸毒，竟然還有蒐集毒咖啡包裝袋的癖好，市刑大日前上門查緝，查扣數量達300多個空包裝袋，且光外觀就超過25種包裝，他自稱因覺得這些包裝袋很新穎、酷炫，因此每每吸食完後，就會將這些包裝袋留下來做紀念，如今這個癖好，反成為吸食毒品之鐵證。

台中市刑大偵五隊發現，陳男目前無業，隔代教養的他和阿嬤同住，估計兩年來購買這些毒品花費至少20萬，他蒐集的25種不同外觀包裝，有LV、AAPE、BURBERRY、小米等潮牌服飾及手機商標，甚至還有衛福部用來宣導防疫的「總柴」圖樣，另有一款外包裝是知名膠原蛋白面膜、還有該品牌面膜的紙盒，稍不注意就可能矇混過關！

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但知名的購物網站有其過濾及把關機制，毒販不可能大剌剌在購物平台販毒，通常販毒的管道是在KTV、夜店、或透過交友網站認識後兜售，提醒民眾尤其是放寒假的學子注意、避免一時不慎身陷毒害。

偵五隊副隊長柯冠宏說，販毒集團經常利用Line、WeChat、TikTok、Twitter、Telegram或各類男女、同志等交友軟體販賣毒咖啡包，而這些都不是普通的咖啡，也不是單一類型的毒品成分，而是摻雜了眾多毒品種類的混合性毒品咖啡包。

而毒咖啡包中通常都含有俗稱超級搖頭丸的PMMA及其他毒品例如硝西泮、一粒眠等，因為PMMA是中樞神經興奮劑，而一粒眠等是中樞神經抑制劑，混和在一起服用對身體危害非常大，加上青少年服用毒咖啡包時常常會搭配酒精或笑氣，更危險。

加上警方查獲的毒咖啡包裡面混用的毒品純度都很低，可能只有1%，每種毒品都一點點，所以很便宜，市場價格是1包500-600元，對青少年來說負擔很低，且施用毒咖啡包不需要其他額外的工具輔助，更不需要燃燒吸食，撕開包裝後加入水裡，看起來「跟一般的咖啡、果汁是一樣的」。

柯冠宏強調，販毒集團為了躲避警方查緝，使用不同毒品包裝不斷變換，尤其來路不明的飲品、咖啡包、果汁粉、軟糖等，連批貨來賣的藥頭都不知道裡面到底摻雜了幾種毒品，「以為喝了像天堂，結果真的送醫進天堂」，千萬勿輕易嘗試！

警方在陳男住處發現300多個毒咖啡空包裝袋。（警方提供）

光包裝袋外觀就超過25種。（警方提供）

名牌商標被販毒集團用來當外包裝。（警方提供）

著名膠原蛋白面膜商標及圖樣，也被用來做為外包裝。（警方提供）

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