為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    電動車大廠必翔女董座蔣清明炒股 二審刑度大減改判5年

    伍蔣清明（穿藍色牛仔衣者）被改判5年徒刑。（資料照）

    伍蔣清明（穿藍色牛仔衣者）被改判5年徒刑。（資料照）

    2022/02/24 11:11

    〔記者楊國文／台北報導〕曾因資產逾20億，被媒體封為「台灣第6大女富婆」的股票上市電動車大廠「必翔實業」董事長蔣清明，被控與彭建忠3炒手，自2014至2016年炒作必翔股票，個人獲利逾8.2億元，3炒手獲利1.3億元，一審依證券交易法高買證券罪重判蔣清明13年，併科罰金3億元，但高等法院認定蔣犯罪金額未達1億元，刑度大減，今改判5年徒刑。還可上訴。

    高院今同時將同案其他被告均予減輕刑度，蔣女「總帳房」張清英判3年6月（原審判刑8年）、炒手彭建忠、蔡豪峰、許世璜3人各判4年、3年2月、3年6月徒刑（原審依序分別判刑9年、7年6月、8年6月）、人頭戶陳世偉1年、緩刑2年、支付公庫20萬元（原審判1年10月，緩刑4年，支付公庫100萬元）。必翔創辦人、蔣女前夫伍必翔則獲不起訴處分，必翔已下市。

    檢方指控，必翔公司2004年因銷售獨家代理權糾紛被英國法院判決敗訴，英國DHL公司在台聲請強制執行數億元，蔣清明自2014年起以必翔股票質押向多家銀行貸款。

    但蔣擔心股價下跌，遭銀行提徵擔保品、追繳，並伺機出脫持股獲利，與彭建忠3人，以相對成交、連續買賣的沖洗式炒股手法，製造必翔交易活絡假象，並拉抬股價，自2014年5月2日起至2016年12月31日，必翔股價由每股30.55元炒高至62.7元，漲幅達105.24％。

    另蔣以「Networth Global Service」公司名義，在新加坡利國皇家銀行，開戶配合在台炒作必翔股價，總計蔣已實現獲利2.5億，另擬制性獲利5.7億，總計犯罪所得8.2億元。另3炒手的犯罪所得總計高達1億3000多萬元。

    台北地檢署偵查後，依違反證交法第171條第2項的「高買證券罪」起訴蔣清明等人，伍必翔則獲不起訴處分。

    法院審理時，蔣清明坦承有委請彭建忠買賣股票，但目的並非「牟利」，而是為了「維持股價」，並未炒作股票，張清英則否認犯罪，辯稱並無操縱股價犯行，彭建忠坦承涉嫌操縱必翔股價，但對犯罪金額計算方式有異議。

    台北地院認定，蔣清明及炒手的不法獲利高達9.5億，蔣仍否認犯行，無悔意，重判13年、併科罰金3億元，其他被告判刑7年6月起至9年不等徒刑。高等法院今改判蔣5年徒刑。還可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    扯！南韓公務員炒股失敗 挪用公款2.6億又賠了一屁股
    2022/02/03 14:41

    扯！南韓公務員炒股失敗 挪用公款2.6億又賠了一屁股
    涉炒作上櫃公司唐鋒股票 檢調搜索約談5人
    2022/01/13 16:17

    涉炒作上櫃公司唐鋒股票 檢調搜索約談5人

    飛利浦家電Talkshow 人氣網紅來挑戰
    美官員不能炒股？裴洛西：我們是自由市場經濟
    2021/12/16 13:32

    美官員不能炒股？裴洛西：我們是自由市場經濟
    自由開講》基金經理人巧借人頭、利用客戶資金炒作股票， 難道真的無法可管！
    2021/11/25 16:37

    自由開講》基金經理人巧借人頭、利用客戶資金炒作股票， 難道真的無法可管！

    郭婷筠胖到身體發警訊 靠它重拾健康
    中國大基金養老鼠 操盤手涉炒股
    2021/11/24 05:30

    中國大基金養老鼠 操盤手涉炒股
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播