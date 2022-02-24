電動車大廠必翔女董座蔣清明炒股 二審刑度大減改判5年

伍蔣清明（穿藍色牛仔衣者）被改判5年徒刑。（資料照）

2022/02/24 11:11

〔記者楊國文／台北報導〕曾因資產逾20億，被媒體封為「台灣第6大女富婆」的股票上市電動車大廠「必翔實業」董事長蔣清明，被控與彭建忠3炒手，自2014至2016年炒作必翔股票，個人獲利逾8.2億元，3炒手獲利1.3億元，一審依證券交易法高買證券罪重判蔣清明13年，併科罰金3億元，但高等法院認定蔣犯罪金額未達1億元，刑度大減，今改判5年徒刑。還可上訴。

高院今同時將同案其他被告均予減輕刑度，蔣女「總帳房」張清英判3年6月（原審判刑8年）、炒手彭建忠、蔡豪峰、許世璜3人各判4年、3年2月、3年6月徒刑（原審依序分別判刑9年、7年6月、8年6月）、人頭戶陳世偉1年、緩刑2年、支付公庫20萬元（原審判1年10月，緩刑4年，支付公庫100萬元）。必翔創辦人、蔣女前夫伍必翔則獲不起訴處分，必翔已下市。

請繼續往下閱讀...

檢方指控，必翔公司2004年因銷售獨家代理權糾紛被英國法院判決敗訴，英國DHL公司在台聲請強制執行數億元，蔣清明自2014年起以必翔股票質押向多家銀行貸款。

但蔣擔心股價下跌，遭銀行提徵擔保品、追繳，並伺機出脫持股獲利，與彭建忠3人，以相對成交、連續買賣的沖洗式炒股手法，製造必翔交易活絡假象，並拉抬股價，自2014年5月2日起至2016年12月31日，必翔股價由每股30.55元炒高至62.7元，漲幅達105.24％。

另蔣以「Networth Global Service」公司名義，在新加坡利國皇家銀行，開戶配合在台炒作必翔股價，總計蔣已實現獲利2.5億，另擬制性獲利5.7億，總計犯罪所得8.2億元。另3炒手的犯罪所得總計高達1億3000多萬元。

台北地檢署偵查後，依違反證交法第171條第2項的「高買證券罪」起訴蔣清明等人，伍必翔則獲不起訴處分。

法院審理時，蔣清明坦承有委請彭建忠買賣股票，但目的並非「牟利」，而是為了「維持股價」，並未炒作股票，張清英則否認犯罪，辯稱並無操縱股價犯行，彭建忠坦承涉嫌操縱必翔股價，但對犯罪金額計算方式有異議。

台北地院認定，蔣清明及炒手的不法獲利高達9.5億，蔣仍否認犯行，無悔意，重判13年、併科罰金3億元，其他被告判刑7年6月起至9年不等徒刑。高等法院今改判蔣5年徒刑。還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法