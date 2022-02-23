立委收賄案辯論 徐永明：我遇到政治金光黨

涉入立法委員涉集體收受太流前負責人李恆隆賄賂案，前時代力量立委徐永明到台北地院開庭。（記者張文川攝）

2022/02/23 16:40

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立法委員涉集體收受太流前負責人李恆隆賄賂案，今天傳喚被控期約收賄的時代力量前立委徐永明進行言詞辯論，徐永明否認犯罪，堅稱自己是被「政治金光黨」詐騙，至今還是有政治金光黨橫行立法院，他在立委任內嚴守分際，不收不合法的政治獻金，公聽會他只是出面借場地，他未發公文、發言也只針對礦業法講3分鐘，絕未期約收賄，沒有犯罪。

台北地檢署起訴指控，徐永明與李恆隆、白手套「是知管顧」公司總經理郭克銘、中間人「趨勢民調」公司總經理吳世昌等人，2019年12月2日在徐永明的國會辦公室會面，期約由徐永明與東吳大學合辦公聽會，由徐永明借用立院紅樓101會議室，共同具名發出會議通知，施壓經濟部官員出席，約定由吳世昌擔任徐的收賄窗口，以政治獻金名義匯入時代力量獻金專戶。

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但雙方在聯繫溝通獻金的給付方式時喬不攏，李恆隆希望當面交付200萬元給徐永明，但徐永明堅持要透過吳世昌居間收錢，最終尚未喬定，檢調就於2020年7月31日發動搜索約談，未完成交付賄款，檢方起訴、論告認為雙方已達成期約賄賂合意。

徐永明今天答辯說，公聽會當天，他上台發言的主題是礦業法，無關與SOGO經營權相關修法爭議，郭克銘安排他在國會辦公室與李恆隆會晤，是非常奇怪的會面，他也明確告知郭克銘，SOGO經營權爭議過於個案，他無法幫忙，他沒有拿錢，拒絕對方給錢，他堅守立委職務紅線，絕無期約收賄。

徐永明強調，他沒打電話給經濟部部長或官員，都是部長打給他，公聽會是東吳主辦，他只是幫忙出面登記借立法院紅樓101會議室，公聽會他沒發公文、沒坐在主席台，發言也與SOGO無關，只因列名在開會通知單的正本上，就要論他7年以上的貪污重罪，他難以接受，直稱他被起訴是遭到「政治金光黨」詐騙。

被控為收賄中間人的趨勢民調總經理吳世昌答辯，他是生意人，沒有拿別人一毛錢，他第一次被約談時是證人、無保請回，時隔一個月公司被檢調搜索，只開一次庭就改列被告，他拒絕檢調要求「咬」徐永明犯案，就被以共犯起訴，他認為檢方是為了起訴徐永明而要他當線頭，被拒絕就硬起訴，「如果檢察官睡得著，我非常佩服」，此案他只是單純的介紹人，偵查期間受到司法不公平對待，讓他身心、名譽全毀，希望合議庭還他公道。

趨勢民調公司總經理吳世昌到台北地院為立委收賄案開庭辯論。（記者張文川攝）

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