立委收賄案辯論 陳超明不認罪：我到底做錯了什麼？

台北地院審理立委收賄案，立委陳超明今到庭辯論堅稱無罪。（記者張文川攝）

2022/02/18 18:07

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立法委員集體收賄案，今天進行國民黨籍立委陳超明、其國會辦公室主任梁文一等人案情的言詞辯論，陳超明說「我百分之百否認犯罪，包括起訴事實的任何一句話」，說他過年期間閉關，親自寫了30多頁、1萬字的答辯文，「千尋萬覓白了頭」，質疑檢方「竹篙鬥菜刀」，硬拗他打的一通電話就入罪，他無法接受，嗆檢方「有本事、有能力就找好證據來定我罪」。

北檢起訴指控，2019年10月陳超明拒絕替新加坡商天義公司在立院經濟委員會舉辦公聽會，白手套郭克銘之後找時任時代力量主席的立委徐永明於12月18日在立院會議室開研討會，將陳超明等立委列名於開會通知單複本欄，以向經濟部施壓；公聽會前夕陳打電話給時任經濟部長沈榮津欲請託出席，但沈未接聽，陳再打給經濟部國會聯絡人要求「給我面子、至少派個司長出席」，敲定由時任商業司長李鎂出席。

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陳超明未出席研討會，梁文一有到場簽到，會後李恆隆、統領百貨總經理翁華利認為2人似乎沒做事，猶豫要不要付錢，但最終郭仍安排梁與李會面，李當場交付梁50萬元現金，並以朋友的公司名義匯100萬元至陳超明的政治獻金專戶，檢方起訴認定陳超明收受100萬元賄賂對價以施壓經濟部，梁文一收賄50萬元。

陳超明今辯論指出，他在立院始終兢兢業業，自信沒有任何不法行為，他和梁文一的供述從頭到尾有90%以上吻合，沒有變化，因為他們說的都是事實，他除夕發給108歲老母親等親人紅包後，他就開始閉關寫萬言答辯書，他一直在想自己到底做錯什麼事，「千尋萬覓白了頭」，起訴書每句話他都看了好幾遍，可能背得比檢察官還熟。

陳超明說，檢方只憑他打一通給經濟部聯絡人，就要定他罪，令他感到無奈與憤怒，但他必須「定靜安慮得」成熟理性面對，他說他拒絕代辦公聽會，也未出席東吳研討會，政治獻金的過程他更是完全不知情，只不過是在研討會前打了一通電話，「檢察官只憑這個就想要把我呼（打）落去，硬拗說是李恆隆花大錢要我打電話，牽拖到天邊海角，我不能接受」。

陳強調掛名開會通知單複本欄，完全沒有法律拘束力，也不是在行使職權，檢方找不是理由的理由來起訴他，「簡直竹篙鬥菜刀，希望法官明查，還我公道」。

梁文一也採無罪答辯，辯稱他和陳超明沒有犯意聯絡，他並非做每件事都會向陳超明報告，檢方以監聽譯文、LINE對話進行推演、臆測就起訴，他不能苟同，他的認知是單純受理一般請託陳情案件，並未與郭、李等人謀畫SOGO相關修法，他未要求陳超明打給經部國會聯絡人，也未緊迫盯人壓迫官員出席。

梁文一說，他從未向陳超明報告李恆隆和統領百貨總經翁華利要捐100萬元、以及和李恆隆見面拿50萬元現金的事，他取得50萬元後，因距選舉只有2天，已經存不進陳的政治獻金帳戶，他才先帶回苗栗，他和李、郭並未達成行收賄的合意，因為郭克銘並不信任他，他才會在與郭的對話中說「我可以不要這獻金」。

共同被告太流公司前董事長李恆隆、是知管顧總經理郭克銘，都坦認行賄犯行，郭承認拿錢給立委和助理是錯誤的，向社會道歉；李恆隆承認送錢，他認錯也認罪。

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