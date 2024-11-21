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    男子為吃牢飯持刀搶超商！非恐嚇取財 檢審見解不同

    楊男持水果刀到彰化二林這家超商行搶，目的是為了進監獄吃牢飯。（記者顏宏駿攝）

    楊男持水果刀到彰化二林這家超商行搶，目的是為了進監獄吃牢飯。（記者顏宏駿攝）

    2024/11/21 16:27

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年38歲的楊男因找工作不順，缺錢生活，想進監獄「吃牢飯」，去年9月19日深夜11時持水果刀到彰化縣二林鎮一間便利超商行搶，他對店員說「我要搶劫」、「幫我報警」，因為語調低緩，店員一度還猶豫「你真要搶劫」，楊男再次說，「就是要搶劫」，店員才嚇到報警。賴男被依恐嚇取財未遂罪起訴，案件進入彰化地院審理，法官認為，被告的恐嚇的是想進監獄，不是想佔有他人財物，因此以較輕的恐嚇危害安全罪論處，賴男被判處有期徒刑5月，可易科罰金。

    超商店員以證人身分到庭作證，他說，楊男進入店內走到收銀櫃檯前面，對著他說「搶劫」，他剛開始沒有聽清楚，楊男再跟他說「我要搶劫，你沒看到這是刀子嗎？」他看到拿刀子，有感覺到害怕，但到底要如何處理他還是很猶豫，他還反問對方「真的要報警嗎？」，對方回答，「打電話給警察」，他報警之後，楊男就跑出去外面等警察來。員警到場時，被告就舉起雙手，稱「就是我要搶劫」。

    此案店家沒有財物損失，店員只受到輕微驚嚇，都無意追究被告責任，但檢方仍以恐嚇取財未遂罪將楊男起訴。

    審理的法官先確定被告是否有喝酒、吸毒、精神異常，再確認其行搶動機。法官表示，被告所觸犯的法條並非恐嚇取財未遂罪，而是恐嚇危害安全罪，因為被告的主要目的是因缺錢吃飯欲入監服刑，一時情緒失控，持水果刀對付被害人，使被害人心生畏懼， 主觀上難以認定被告想取得他人財物據為己有之意圖，因此以恐嚇安全罪判處5月徒刑，可易科罰金。

    恐嚇取財未遂罪為刑法第346條，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科3萬元以下罰金；恐嚇安全罪為刑法第305條，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

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