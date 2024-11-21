女陳屍摩鐵離奇亡......包包內發現喪屍菸彈今解剖釐清死因

歐女遺體今天解剖，其兩名小姑從花蓮到台中陪伴歐母。（民眾提供）

2024/11/21 16:16

〔記者許國楨／台中報導〕31歲歐姓女子14日被發現陳屍台中市北屯區汽車旅館，警方在歐女隨身包發現一顆喪屍菸彈，除當天同房張姓男子因涉嫌重大依過失致死罪嫌送辦，檢方也在今天會同法醫解剖，採集相關檢體化驗釐清死因，而歐女兩名小姑也陪同歐母到場表示，哥哥與大嫂（歐女）未離婚只是分居，對嫂子的交友狀況並不清楚。

台中市北屯區一家汽車旅館14日發生女子死亡案，33歲張姓男子與31歲歐姓女性友人，前一天下午2時入住摩鐵，當天清晨3時許，張男外出買早餐，還回家一趟，未料6時許叫喚歐女用餐時驚見歐女已經死亡，經查，張男聲稱歐女是朋友的前妻，是為了「喬債」才一同前往，原先只選擇「休息」，後來又改成入住一日。

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警方現場查無打鬥痕跡，初判無外力介入，歐女身上也無明顯外傷，卻在其隨身包內發現一顆喪屍菸彈，張男否認吸毒（目前已送尿檢），被警方列為關係人帶回派出所，案經檢方偵訊，認張男有重大犯罪嫌疑，將他改列為被告，複訊後依過失致死罪嫌，命1萬元交保。

歐母當天下午接獲噩耗，被通知製作筆錄時與張男對談，張男對於歐女猝死，在歐母面前哭泣，並詢問「後事有無需要幫忙」；歐母則表示跟女兒許久沒有聯繫，不清楚在外交友狀況，也不認識張男，檢方今天也會同法醫解剖遺體，除採集體內檢體送驗是否有毒物反應，或是否因疾病引發猝死，將進一步釐清死因。

歐女的兩名小姑（張男的妹妹）今天則從花蓮到台中陪伴歐母，2人表示大嫂和哥哥分居後獨自到台中生活，包括交友狀況、有無吸毒、為何選在汽車旅館喬所謂的80萬元債務，家人都不知情。

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