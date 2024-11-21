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    高虹安誣告陳時奮判刑10月 再被求償975萬元

    高虹安（左）被陳時奮（右）指控誣告，一審判刑10月，民事再被求償975萬元，台北地院今天下午開庭。（資料照；本報合成）

    高虹安（左）被陳時奮（右）指控誣告，一審判刑10月，民事再被求償975萬元，台北地院今天下午開庭。（資料照；本報合成）

    2024/11/21 16:34

    〔記者溫于德／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪一審被判刑7年4月被停職，另案被旅美教授陳時奮指控誣告，一審判刑10月；民事再被求償975萬元，台北地院今天下午開庭，高虹安委任律師就陳時奮求償律師費部分有所質疑。

    陳時奮主張，高虹安擔任民眾黨不分區立委、新竹市長前，曾任職資訊工業策進會，於2012、2013年奉派美國辛辛那提智能維護中建議合作研究關係，藉此攻讀辛辛那提大學博士。

    高虹安明知她於2018年4月27日提交的博士論文涉及抄襲，卻在2022年7月擔任第10屆立委獲民眾黨提名代表參選新竹市長後，見筆名「翁瑞達」的陳時奮陸續於2021年9月23日與10月18日、2022年7月22日，三度上臉書發文質疑她恐因博士論文涉抄襲而對選情不利，高虹安竟誣告陳時奮刑事加重誹謗罪。

    陳時奮獲檢方不起訴訴確定後，自訴反控高虹安涉犯誣告，台北地院刑事一審認高虹安「論文確有大幅抄襲之情事」，判刑10月，不得易科罰金；陳時奮再求償精神慰撫金950萬、返台旅費17萬、律師費8萬，共975萬元。

    高虹安委任律師高奕驤當庭質疑，陳時奮委任律師費僅3萬多元，何況他是在2022年7月14日從美國返台，高虹安則在同年8月26日按鈴對陳時奮提起刑事告訴，可見陳時奮返台不是為了刑事案件。

    高奕驤也希望陳時奮委任律師能特定起訴範圍，否則會導致被告方行使防禦困難，也就是說，要釐清哪些部分屬侵權行為。高虹安委任律師洪士傑、陳立均回應兩週內具狀陳報。

    法官林修平庭末諭知，為了確認起訴範圍並考量刑事二審定明年1月9日開庭，本案改定明年1月21日上午9點40分再度開庭，當天不會辯論終結。

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