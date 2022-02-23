177公分酒吧女公關毒趴被逮 懊悔供出買毒術語

177公分高顏值酒吧女公關（左）毒趴被逮，供K他命暗語「仙女」、「小姊姊」。（民眾提供）

2022/02/23 12:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄23歲酒吧女公關和一名少女在三民區民宅毒趴，少年警察隊獲報前往查緝，現場查扣5包已使用的毒品咖啡包，另有完整毒品3.7公克，警方發現公關小柔（化名）身高177公分，擁有逆天長和清秀臉蛋，沒想到在美麗的外表下，她竟已有8年以上的吸毒毒齡，她十分懊悔，道出一些買毒術語提供給家長注意，留意自己的小孩避免接觸毒品而影響一生。

小柔和少女坦承吸食毒品，都是第一次被警方查獲，現場還有少女的吳姓男友（22歲）、張姓友人（21歲），少年隊今指出，屋主是吳男的父母，得知住家被兒子的友人當毒趴地點，憤怒難過，吳、張2男均否認吸毒，稱毒品並非他們帶來，小柔則承認帶來3包毒品咖啡包助興，警方將2男帶回採尿送驗，並擴大追查毒品來源。

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由於公關小柔顏值、身材極好，引起員警好奇「怎麼會吸毒？」她被帶回少年隊偵訊時原不發一語，少年隊長王春生關懷她「是不是求學時遇人不淑」？意外讓小柔敞開心房，道出高中時交到損友，因好奇嚐鮮心並以為可以自我控制，接觸了毒品，不料踫了毒後便難以自拔。

吸毒長達8、9年，目前在酒吧擔任公關的小柔說，平時靠毒咖啡「放空自我」，當紓壓方法，不知不覺成癮，也不曾被警方查獲，她表示現任男友也因為吸毒被送至勒戒，她自覺因遇人不淑染毒，沒想到也影響周遭朋友染毒，她難過後悔，主動提供時下流行的毒品術語，包括「小姊姊」、「仙女」K他命，「美酒」、「飲料」意指毒咖啡包，盼以過來人的經驗，讓警方向國、高中學弟妹及家長了解，鼓勵年輕人不要碰觸毒品。

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