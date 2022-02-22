尷尬！盧秀燕看錯資料 「嘉獎」警查獲49件防疫旅館毒品案

盧秀燕看錯資料，「口頭嘉獎」警方，查獲四十九件防疫旅館毒品案，實際上是五件。（記者張瑞楨攝）

2022/02/22 19:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年11月發生「瑪莎拉蒂三煞」打傷大學生的暴力案之後，被中市議員質疑半年來都不參加治安會報的市長盧秀燕，今天主持今年第一場「治安會報既公安會報聯合會議」，她說，從資料中發現，中市警局於防疫旅館內，查獲49件毒品案，「我要給（警察）口頭嘉獎」，尷尬的是，盧秀燕看錯資料，此數字不是防疫旅館內查獲的毒品「件數」，而是台中市防疫旅館的「家數」，實際上查獲毒品「件數」是5件。

盧秀燕於聯合會議中說，今年面臨又要防疫，又要辦燈會等活動，民眾又有解封心態，中市今年春節的公安、治安算是「有點過關了」。

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中市警局刑警大隊長林明佐報告說，中市治安平穩，現階段重點工作為查緝毒品與打擊詐欺等，前者包括警方與防疫旅館密切聯繫合作，查緝檢疫者於防疫旅館內吸毒或持有毒品；盧秀燕也說，她於資料中，發現防疫旅館內查獲毒品的現象，中市警局查獲這些（49件）在防疫旅館內的毒品案，她相當肯定，要給予中市警局「口頭嘉獎」。

記者會後詢問林明佐，他卻說，盧秀燕看錯資料，中市警局提供的資料，是指防疫旅館的「家數」，不過，林明佐並未於會議中澄清，事後中市政府發佈的新聞稿，「市長盧秀燕指出，她注意到有民眾在居家檢疫或隔離期間吸毒，經市府查獲49件毒品案件，呼籲民眾不要以身試法」、「在居家檢疫或居家隔離期間，警察局各分局計查獲49件毒品案件，可見警方查緝毒品場所與時俱進，很高興警察同仁有注意到治安上新產生的場域，她（盧秀燕）予以肯定」，此新聞稿內的數據，全都錯誤。

中市刑警大隊今天傍晚統計，提供給記者的件數是5件，已依毒品危害防制條例函送（移送）6人，並擴大追溯來源，刑大指出，這5件的當事人都是30歲左右的青年人，從防疫旅館打電話給藥頭（販毒者）買安非他命、K他命等毒品，再由藥頭派「小蜜蜂」送到防疫旅館，防疫旅館發現異狀而報警，多數是把毒品藏在食品中，包括餅乾、洋芋片桶內，旅館人員察覺異狀而報警，警方將持續與防疫旅館密切合作查緝毒品。

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藥頭派遣「小蜜蜂」（圖左箭頭處），送毒品到防疫旅館的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

警方發現毒品藏在洋芋片的桶子內。（記者張瑞楨翻攝）

中市警局提供給盧秀燕的數據，是中市防疫旅館「家數」，盧秀燕卻看成警方於防疫旅館查獲毒品共十九件。（記者張瑞楨翻攝）

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