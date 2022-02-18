台中托嬰中心爆集體虐嬰 議會民進黨團批媽媽市長失職

台中市長盧秀燕率3局處長鞠躬道歉。（記者蔡淑媛攝）

2022/02/18 18:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市爆發托嬰中心集體虐嬰，家長今天出面心痛控訴。台中市議會民進黨團批評，市長盧秀燕僅以一句「舊案發現新事證」輕輕帶過，簡直麻木不仁，南屯虐嬰事件竟拖了1年還查得不清不楚，甚至在事發1年後才知道新事證，讓受害者及其他家長活在疑慮與恐懼中，顯見社會局當時敷衍了事、草率結案，「媽媽市長失職、愧對人民」。

盧秀燕今天下午率3局處長向社會大眾鞠躬道歉，但民進黨團說，市民們不希望看到一位老是在道歉的市長，尤其「媽媽市長」一再喊著幸福城市，兒虐事件卻一再發生。市長曾說要提高裁罰，但若市府草率心態不改，查不到事證，裁罰金額再高又有何用？

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民進黨團呼籲市府要加強預防，遇到案件絕不可再消極調查，倉促結案，讓加害者逃過裁罰。

台中市民進黨議員周永鴻強調，此事絕非盧秀燕一句道歉就能了事，他將在議會要求市府提出專案報告。他也痛批，盧秀燕領導下的市府只會綁樁作秀，當有家長因為孩子被無良托育員虐待向市府陳情時，市府的怠惰造成更多孩子受到傷害。當家長們心碎著到市府抗議時，盧秀燕正帶著局處長陪國民黨議員作秀。盧市府根本正事不辦，嚴重失職。

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台中市長盧秀燕坦承裁罰過輕，沒有適當的處分與法辦，針對虐嬰園方的相關人員都要移送法辦。（記者蔡淑媛攝）

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