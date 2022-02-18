台中托嬰中心爆集體虐嬰 盧秀燕鞠躬道歉：統統法辦

台中市托嬰虐嬰案，盧秀燕坦承輕縱，帶隊鞠躬道歉。（記者蔡淑媛攝）

2022/02/18 17:46

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打頭、倒吊、布塞嘴殘忍畫面曝 中市托嬰中心多童受害

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南屯區華興托嬰中心去年被檢舉虐待女嬰，社會局祭出開罰6萬元等懲處，2家名家長今天在立委王婉諭陪同下指控，不只一名托育員施暴、恐全班嬰兒受害，痛批社會局只檢視單一案例，調度消極、輕縱托嬰中心「包庇、擺爛！」台中市長盧秀燕下午帶隊鞠躬道歉，坦承裁罰過輕，沒有適當的處分與法辦，針對虐嬰園方的相關人員都要移送法辦，要以故意傷害罪及強制罪等刑事罪，以及坐視不管的共犯都移送法辦。

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家長去年2月檢舉，南屯華興托嬰中心托育員黃昀恩對5個月大的收托女嬰推、拉、捏，導致受傷，社會局判定違反兒少權法，裁罰6萬元並公布姓名，且10年內不得從事相關工作；另外，托嬰中管理不善導致兒童受傷也裁罰6萬元，目前停業中。

華興托嬰中心再被爆出，去年已有不同托育員對不同嬰兒施虐，打頭、摔地、倒吊、綁奶嘴、拿布強塞嘴、關儲藏室等恐怖行為，受害嬰兒家長在王婉諭及時代力量南屯區黨部主任吳佩芸陪同下控訴，社會局只公告2月9日女嬰被施虐2個小時的違法行為，實際上，至少3名托育員多日、多次對不同嬰兒施虐，調查消極且未告知相關家長，輕罰放縱，敷衍了事，嚴重違法失，家長質疑，「媽媽市長是這樣照顧小孩的嗎！」

盧秀燕下午臨時開記者會鞠躬道歉，她表示，深感愧疚自責，對家長、嬰幼兒、社會大眾道歉，除了裁示對虐嬰相關人員統統移送法辦、要求社會局下週一前調查清楚，提出報告，並對於失職人員提出懲處名單，要求提出檢討方案，另對受害家屬，要求法制局、社會局應給予法律扶助。

盧秀燕說，社會局針對該托嬰中心持續追究責任，並檢討裁罰是否符合比例原則，過去發生類似事件社會局第一次裁罰6萬，行之有年，實在不符社會期待，社會局應聯合法制局，立刻檢討裁罰基準，將提高罰鍰金額、加重罰則。

社會局長彭懷真也坦承疏失，深感抱歉及愧疚，他說，2月9日女嬰受虐當日影片是全日檢視，但其他天未完整調閱，虐童非單一事件，會滾動調查，會針對新事證調閱影片追查，也請家長提供事證。台中市家防中心組長徐銘綉說，2月3、4日等個人資料仍在釐清。

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對於台中市托嬰虐嬰案，盧秀燕坦承輕縱，痛心愧疚，對家長、嬰幼兒、社會大眾道歉道歉。（記者蔡淑媛攝）

台中市盧秀燕率局處長鞠躬道歉。（記者蔡淑媛攝）

托育員抓嬰兒雙腳倒吊。（記者蔡淑媛翻攝）

社會局長彭懷真也坦承疏失，深感抱歉及愧疚，他說，2月9日女嬰受虐當日影片是全日檢視，但其他天未完整調閱。（記者蔡淑媛攝）

台中市家防中心組長徐銘綉說，2月3、4日等個人資料仍在釐清。（記者蔡淑媛攝）

2名家長在王婉諭及吳佩芸陪同下控訴，不只一名托育員施暴，恐全班嬰兒受害。（記者蔡淑媛攝）

涉及對收托嬰兒施暴的華興托嬰中心停業中。（記者蔡淑媛攝）

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