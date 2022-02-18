打頭、倒吊、布塞嘴殘忍畫面曝 中市托嬰中心多童受害

托育員抓嬰兒雙腳倒吊。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/02/18 14:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕恐怖托嬰中心！南屯華興托嬰中心去年爆出托育員對收托嬰兒打頭、摔地、倒吊、綁奶嘴、拿布強塞嘴、關儲藏室等恐怖行為，2名受害嬰兒家長今天在時代力量立委王婉諭及時力南屯區黨部主任吳佩芸陪同下出面控訴，不只一名托育員施暴，恐全班嬰兒受害。

家長和吳佩芸也指控社會局輕縱托嬰中心、只罰1名托育員，調查消極且未告知相關家長，痛批包庇、擺爛。

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吳佩芸公佈家長提供托嬰中心施暴監視影片，發現托育員把哭鬧嬰兒掐捏腋下、丟地板，拿布強塞嘴巴就離開，恐有窒息危機，最後是嬰兒倒在地上掙扎吐出來，而其他托育員見狀也置之不理。

另外，監視器也錄下托育員的惡行，包括把哭鬧嬰兒重摔在地接著關進儲藏室、打嬰兒頭、抓嬰兒雙腳倒吊、用力摔地，或把嬰兒帶到監視器照不到的角落，出現撞擊聲後嬰兒放聲大哭，甚至還有嬰兒被塞奶瓶餵半小時，種種施暴情形讓人看了心痛。

H家長控訴，當時4、5個月大的孩子被托育員施虐，包括嘴被塞布、摔地板、打趴在地、掐捏腋下等，造成兒子瘀青等傷勢，回家常哭鬧，目前醫院判定行為遲緩。

H家長指控，托嬰中心嬰寶班的托育員全都涉案，且多日對嬰兒們施暴、玩弄、罵、關、摔、捏、打頭、嘴巴塞布，讓嬰兒無法發出聲音，甚至還出現用毛巾悶、綑綁等惡質行為，除了黃姓托育員的小孩、簡姓托嬰中心負責人的孫子受到呵護備至，班上其他嬰兒幾乎都受害。

H家長說，大家都稱台中市長叫媽媽市長，但事發後社會局明明有掌握影片，卻沒有具體回覆給家屬或警方，調查、開罰、公告都沒到位，影片已明確呈現多人受害，但社會局卻輕縱業者，請市府重視，衛福部調查，別再放任業者虐嬰。

R家長也說，當時7、8個月的兒子被托育員強塞奶嘴、巴頭、打胸，踢肚、踢椅，非常惡質，他事後沒被社會通知，直到今年才發現影片內容。

社會局表示，南屯華興托嬰中心托育人員黃昀恩，去年2月11日遭通報不當對待1名收托女嬰，獲報調查確認其違反「兒童及少年權益保障法」，裁罰6萬元、公告姓名與10年內不得擔任兒少福利機構之工作人員，另托嬰中心涉及管理疏失，裁罰6萬元、要求限期改善並終止準公共化合作契約。

同時也至托嬰中心了解其他孩童受照顧狀況，並未發現其他孩子遭不當對待，目前該托嬰中心申請去年8月1日停業至今年7月31日。

中市社會局長陳仲良表示，針對家長指控可能不只一人受害，社會局會重啟調查，至於調查托嬰中心不當對待也依SOP進行，如發現多人被不當對對待、身心嚴重傷害，或情節嚴重停辦，會依事實情節開罰，並強調去年對托嬰中心開罰時有同步發文給家長，對於家長控訴對局方處置不滿，社會局將檢討處理原則改善。

華興托嬰中心簡姓負責人表示，對孩子及家長非常抱歉，目前法院調查審理中都會全力配合，不會逃避應該承擔的責任，對於家長指控全部孩子被施虐，她強調，不可能全都施虐，我們不會做這樣的事，因為一個人造成整條船都翻了，她當時很傷心，沒有力量再去照顧托嬰中心，會去看和巡堂而已，有關監視器影片也是後來陪家長和調查人員才看到，現在托嬰中心停業，也決定收了，對她人生影響重大，不會再復業，但對當時發生的事都承擔、不會逃避，一切靜待司法調查。

社會局指出，華興托嬰中心在2014年立案，核定收托45人，去年事發時收托40人。

托育員在廚房將布強塞到嬰兒口中，任其掙扎。（記者蔡淑媛翻攝）

托育員在廚房將布強塞到嬰兒口中，任其掙扎，讓嬰兒獨自待在廚房自己吐掉布，才回頭抱小孩。（記者蔡淑媛翻攝）

托育員把嬰兒拖到左側角落打頭、打下巴。（記者蔡淑媛翻攝）

托育員腳踢椅子，移動嬰兒。（記者蔡淑媛翻攝）

托育員把哭鬧嬰兒獨自關到儲藏室。（記者蔡淑媛翻攝）

哭鬧嬰兒被托育員獨自關到儲藏室，裡面推滿雜物。（記者蔡淑媛翻攝）

嬰兒被塞奶瓶餵半小時。（記者蔡淑媛翻攝）

嬰兒乖乖坐在椅子上被托育員打頭。（記者蔡淑媛翻攝）

2名家長在王婉諭及吳佩芸陪同下控訴不只一名托育員施暴，恐全班嬰兒受害。（記者蔡淑媛攝）

涉及對收托嬰兒施暴的華興托嬰中心停業中。（記者蔡淑媛攝）

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