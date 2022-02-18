時力抗議中市社會局輕縱恐怖托嬰中心 盧秀燕正陪特教師生賞櫻祈福

台中市長盧秀燕（圖右），今天陪特教師生賞櫻祈福。（記者張瑞楨翻攝）

2022/02/18 16:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕南屯華興托嬰中心去年爆出托育員對收托嬰兒打頭、摔地、倒吊等恐怖行為，受害嬰兒的家長今天上午在時代力量立委王婉諭及時力南屯區黨部主任吳佩芸陪同下出面控訴，恐全班嬰兒受害，社會局輕縱包庇托嬰中心，調查消極且未告知相關家長，態度「擺爛」；同一時間，市長盧秀燕正在北屯區，陪同全市600多位特教親師生一起賞櫻花與點燈祈福。

盧秀燕今天與600多位特教師生，於北屯區濁水巷櫻花林欣賞繁花盛開落櫻繽紛，市府也安排許多適合特教生的分站教育活動，盧秀燕說，去年疫情較為嚴重，許多學校活動因此停止，今年在台中疫情相對平穩下，感謝櫻花林園主王應洲董事長免費提供場地，讓特教親師生進行戶外教育、親近自然。

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她並於現場和與會來賓一同啟動搭載愛與夢想的無人機，「櫻為有愛 特向前行」冉冉升起，教育局則表示，「以孩子為本，從教育出發」為市府重要施政方針，將持續落實特教學生全方位的學習與照護，除提供中台灣首創的病童床邊教學服務，並辦理「身心障礙學生課後照顧專班」、「小一新生體驗營」、「寒假及暑假夏令營」等活動，藉由全方位的適性活動落實特殊教育。

至於上述抗議，是南屯區華興托嬰中心，去年發生托育員對收托嬰兒有各種暴力恐怖行為，2名受害嬰兒的家長由時代力量立委王婉諭，以及該黨南屯區黨部主任吳佩芸陪同下，到台中市政府指控社會局輕縱與包庇，只罰1名托育員，調查消極且未告知相關家長，吳佩芸並公佈家長提供托嬰中心施暴監視影片，發現托育員把哭鬧嬰兒掐捏腋下、丟地板，拿布強塞嘴巴就離開，恐有窒息危機，最後是嬰兒倒在地上掙扎吐出來，其他托育員卻置之不理。

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