虐嬰案火燒台中市府急道歉 王婉諭揪盧秀燕、社會局說法疑點

台中市托嬰虐嬰案，托育員抓嬰兒雙腳倒吊。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/02/19 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕南屯華興托嬰中心去年爆出托育員對收托嬰兒打頭、摔地、倒吊、綁奶嘴、拿布強塞嘴、關儲藏室等恐怖行為，引發社會關注，台中市長盧秀燕18日記者會道歉，稱此案「除了舊案之外還有新事證」，台中市社會局則稱已在2021年3月裁罰；對此，立委王婉諭對盧秀燕和社會局說法提出質疑，並籲請中央徹查台中市府在此案中的疏失。

王婉諭表示，18日時代力量爆出虐嬰案後，盧秀燕在同日記者會中解釋此案「除了舊案之外還有新事證」，社會局則稱此案在去年2月立案、3月裁罰，業者已停業，但「事實上所謂的裁罰，根本只有罰6萬元，業者也是自行停業，隨時可以選擇復業」。

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王婉諭又點名盧秀燕，不知對方所謂的「新事證」是什麼，若是指由王婉諭等在18日記者會中公開的爆料影片，那麼這根本就不是新事證，若去年家長檢舉托嬰中心疑似虐嬰時，「『如果』當時台中市社會局有確實依照處理原則辦理」，先複製事件發生日前一個月內的監視器畫面資料，保全證據，那麼「台中市社會局本來早就該取得這些影片了。」

「但是，為什麼你們沒有？」王婉諭強調，是因為受害者家長選擇追究到底，才爭取到台中市政府願意重啟調查、徹查相關失職人員，希望市政府社會局除了徹查案件之外，更要全面檢討社會局調查兒虐的機制，未來若再有類似案件，務必落實處理原則並且確實通知相關人等。

除此之外，王婉諭也籲請中央衛福部社家署務必監督地方政府處理虐嬰案的作業及流程，並就此案嚴格調查台中市府的疏失，「唯有正視、檢討整個制度問題，才有可能盡力避免下一個遺憾發生」。

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