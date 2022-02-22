籃球教練假按摩真猥褻 受害隊員成年後揭發

洪男被控2006年間假借按摩膝蓋為由，猥褻2名年僅12、3歲男隊員，隊員成年後才揭發，桃園地院審酌洪男坦承不諱且無前科等理由予以緩刑。（記者鄭淑婷攝）

2022/02/22 11:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾在桃園市某國中擔任籃球隊教練的56歲洪姓男子，被控2006年間假借按摩膝蓋為由，猥褻2名年僅12、13歲男隊員，受害隊員直到成年才揭發，桃園地院近日依2個對未滿14歲之男子為猥褻之行為罪，判處洪男應執行有期徒刑8月，審酌他犯後坦承等理由，予以緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應參加法治教育4場次。

洪男原是該校警衛，服務時間約10年，因具有籃球裁判資格，課後會陪學生練習，在校方成立籃球社團後，便請洪男擔任教練，從義務轉為有鐘點費，學校前年接獲畢業生反應此事，隔天就將屬約雇人員的洪男停雇。

請繼續往下閱讀...

判決指出，洪男於2006年7、8月間，將12歲男隊員約到其租屋處，以協助按摩痠痛處為由，以手肘大動作按壓大腿、小腿等部位，過程中刻意來回碰觸男隊員下體；後於同年9到12月間，又以相同理由將另名13歲男隊員約到租屋處，以相同手法犯案。

2名受害男隊員第一時間礙於洪男為教練不敢聲張，直到成年後才揭發，洪男於庭訊時坦承不諱，說詞與2名男隊員相符，法官依2個對未滿14歲之男子為猥褻之行為罪，各判處洪男6月徒刑，合併應執行8月，另審酌洪男犯後坦承、已知悔悟且無前科等理由，予以緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應參加法治教育4場次，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法