恩將仇報！男獲收留竟性侵猥褻雇主9歲兒 遭判16年

恩將仇報！獲母的僱主好心收留竟性侵、猥褻她年僅9歲兒遭判刑，還性侵、猥褻同事的15歲兒，被高雄地院法官判刑16年。（記者黃良傑攝）

2022/02/20 23:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄張姓男子和母親受僱當管家、保姆，讓張母搬入方便打掃，見張男母子相處不睦，僱主好心收留張男讓他和年僅9歲的兒子A同住照顧，張男竟恩將仇報，涉嫌於2019年多次猥褻、性侵男童，還以刀背作勢割掉男童下體使心生畏懼，男童的國小老師察覺怪異追問得知、報警，警方另於張男手機發現15歲少年自慰影片，查出他還猥褻同事的未成年兒子B下體，並錄下B自慰影片，高雄地院將他判刑16年。

判決指出，被告張男的母親自2019年4月起受僱於被害男童A（9歲）的母親，擔任管家與保姆工作，張男協助照顧A和其雙胞胎姊姊，2人因此入住男童家中，因張男母子相處不睦，A童母親好心收留張，讓他和男童A同睡一張罩有蚊帳的床，不料，張竟趁男童熟睡之際性侵，之後還撫摸男童下體，並以刀背作勢割男童下體，恐嚇聽從他的命令，男童心生畏懼。

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婦幼隊獲報偵辦，查出被害人不止一人，被告因工作認識少年B的父親，並於2019年11月至隔年，常向被害少年B（15歲）借住台南租處，竟多次用手機拍錄猥褻B男及B男自慰的影片，張男到案坦承不諱，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

高雄地院審結，法官認為被告利用其照顧者的身分，趁男童A及少年B年少懵懂，且對他絕對信任，卻做出性侵、猥褻、恐嚇危安或攝錄猥褻電子訊號等犯行，嚴重影響男童A及少年B身心正常發展，造成男童A患有焦慮症等身心病症，被告又未能與男童A與少年B達成和解，兩案合併重判16年，全案仍可上訴。

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