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    突襲熟睡獄友口交 受刑男再獲1年6月刑

    李姓受刑男為熟睡中的男獄友下體口交，台南地院依乘機性交罪判李男1年6月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    李姓受刑男為熟睡中的男獄友下體口交，台南地院依乘機性交罪判李男1年6月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    2022/02/21 10:51

    〔記者王俊忠／台南報導〕在南部某監獄服刑的李姓男子，於2021年5月29日凌晨2點許，在監獄舍房內趁同舍獄友甲男熟睡時，先撫摸甲男的下體生殖器，再口含甲男的生殖器、為甲男口交。這過程的動靜，被房外值勤的管理員察覺有異，敲門帶離李男，並調閱舍房監視器查出李男為男獄友口交的犯行。

    據了解，李男犯後被檢方依乘機性交罪起訴，他在檢方偵查與法院審理時都坦承犯下此案，並與受害的甲男達成和解。甲男在法院開庭時也表示，如跟李男有調解成立，他同意法院對李男從輕量刑。

    台南地院合議庭表示，由於李男已與受害獄友達成和解，有積極彌補己過與悔悟之心，因為乘機性交罪法定本刑在3年以上，刑度不算輕，如能依各種情況判3年以下徒刑，即足以懲戒、達到防衛社會的目的，可考量有無憫恕之情。就此案被告客觀犯行、主觀惡性等情狀，認為如判最低法定本刑、仍嫌過重，依刑法59條規定減輕其刑。

    法官認為，李男對受害獄友生殖器口交，讓獄友身心受創，但審酌他犯後坦承犯行、完整供出犯案過程，並與甲男達成和解，犯後態度尚佳，因此判李男1年6月徒刑，還可上訴。

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