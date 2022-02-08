強拉4歲女童進棉被餵「臭東西」 按摩店老闆重判8年4月

台北地院認定性侵事證明確，女童創傷後壓力症狀明顯，須長期心理諮商，依對未滿14歲兒童強制性交罪，將吳男重判8年4月。可上訴。（資料照）

2022/02/08 18:30

〔記者張文川／台北報導〕在台北市經營小型按摩店兼從事電視購物的吳姓男子，2年前與越南籍女友交往時，趁女友在廚房煮飯，在臥室將她的4歲女兒拉進棉被中強迫口交，女童嚇得大哭求救，母親聞聲查看發現報案；吳否認，稱是女友為了錢而陷害他，台北地院不採信，認定性侵事證明確，女童創傷後壓力症狀明顯，須長期心理諮商，依對未滿14歲兒童強制性交罪，將吳男重判8年4月。可上訴。

判決指出，吳男本身育有2女，在按摩店認識越籍女友進而交往，曾陸續向女友商借十餘萬元，女友也育有2女，4歲的小女兒與母親同住主臥室，大女兒住另一房間。

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同年9月17日案發當日，大女兒不在家，吳男女友在廚房煮飯，吳男與4歲女童一起在主臥室，赤裸的吳男將女童拉上床，將下體塞入女童口中，並以棉被蓋住女童全身，女童母親聽聞女兒的哭喊聲，衝進房間查看，以手機拍下吳男全裸趴在床上裝睡的照片，她掀開棉被赫見女兒被按在床上嚎啕大哭，遂報警處理。

北院審理時吳男否認性侵，辯稱他與女童母親交往後曾同赴越南開餐廳，結束營業返台後，2人曾有訴訟，女友先前曾告他強制、家暴等罪，但最終不是撤告就是不起訴，他認為女友是為了錢而指使女兒誣陷他。

女童偵審時以童言童語證言，明確指稱「爸爸」把身上很多毛、臭臭的東西弄進她嘴巴裡，又用手指摸她尿尿的地方，「很痛」，庭訊時和心理諮商時她不時緊按住自己的下體，顯露防衛的意識。

女童事發後社交明顯退化，畏懼與一群小朋友一起玩，尤其不敢和男童相處，社工轉介心理諮商輔導，諮商師觀察稱女童在遊戲室不玩家家酒，而是不斷玩攻擊或埋葬成年壞男人的遊戲，畫圖也都畫些攻擊男人和尖銳、憤怒圖，明顯反映心理出現創傷後壓力症候群，經15次諮商才逐漸平復敢於接觸同儕和男童，這些都是直接的心理反應呈現，非生母可以指使、教導而成。

合議庭依此認定女童證言可信，且有心理諮商紀錄為佐證，女童母親也證稱吳男事發前承諾每月還她5萬元，若被抓去關就不能還錢了，她才隱忍撤告前案，直到她撞見吳男性侵女兒，才徹底覺悟決定分手和報警。

合議庭認定吳男有罪，侵害4歲幼童的性自主權造成身心受創，影響女童身心與人格健全發展，犯行極不可取，且犯後一再否認犯行，期間還一再撻伐、抹煞女童母親的人格與職業，犯後態度不佳，重判8年4月。

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