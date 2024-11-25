男子涉毒被通緝低調躲藏22年 栽在註銷號牌上

劉男因涉毒被通緝低調生活22年，最終栽在註銷號牌上。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/11/25 13:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕65歲劉姓男子因涉及販毒案被發布通緝至今22年，多年來他生活低調、靠工地打工維生，今（25）日上午8點多他騎機車到工地上工，被員警發現他懸掛的是註銷號牌，劉男企圖以假個資矇混，最親密的女友雖想幫忙，卻沒說對男友的姓氏，警方當場戳破劉男謊言，訊後依法將他解送歸案。

桃園警分局埔子派出所員警黃冠穎及謝瑋倫，今日上午巡邏時於桃園區正康一街發現1輛機車懸掛註銷號牌，隨即進行攔查，機車騎士自報姓「彭」，機車是侄子的，不知道號牌已被註銷。

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不過，員警比對其身分發現不符，但男子堅持無誤，工地同事見狀上前關心，則稱「不知男子姓啥名啥，平時都以綽號稱呼」，員警得知男子有女友，請男子連繫女友確認身分，豈料，女子想幫男友但沒「串證」好，向員警稱自己的男友姓「陳」，員警反問，「男友不是姓彭？怎麼是姓陳？」男子自知法網難逃，才坦白自己的真實身分，經查他是65歲劉男，22年前因涉及販毒案被通緝，因不想再入牢籠而逃逸，多年來低調生活，也不與親友來往，豈料最後栽在註銷號牌上。

劉男因涉毒被通緝低調生活22年，最終栽在註銷號牌上。（記者鄭淑婷翻攝）

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