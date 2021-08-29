少女遭男同學強迫口交 遠距上課曝光

新北市某私立中學2年級女學生被2名男同學逼迫口交。（示意圖）

2021/08/29 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市某私立中學2年級女學生「小玲」，今年3月被2名男同學逼迫口交，後來因疫情警戒，小玲在家遠距上課時，被母親發現異樣的簡訊才曝光；校方昨表示，已於4月29日召開性平會議啟動調查，尚待釐清，已加強輔導3學生。

15歲小玲於109學年度下學期開學初，單獨前往距離教室較遠的廁所，被同齡男同學「小明」、「小強」尾隨，強迫在男廁內口交；2男生事後還揚言，以後若不從，就讓全校知道這件事。

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男同學紛傳訊「可以2K半嗎」

小玲害怕不敢聲張，但仍拒絕2男後續要求，未料沒多久，部分男同學看到她，就開始暗示或傳訊息說：「可以2K半（意指2千元做半套）嗎？」讓她深受打擊。

不敢告訴師長 疫情居家母發現

小玲始終不敢將此事告訴師長，後因疫情影響改為居家上課，小玲母親發現男同學傳給女兒的怪異簡訊，追問才知女兒被侵犯、霸凌，憤而提告。

校方：已召開性平會議 調查中

校方表示，事發後老師有聽到傳聞而展開調查，4月27日進行校安通報，2天後召開校園性平事件處理會議，分別約請當事人的家長到校，商討對學生的輔導工作，目前全案正撰寫調查報告、進行事實認定中。

新北市教育局指出，全案還在釐清，已督請校方儘速依據性平法完成調查並落實輔導策略，並請學校加強師生性平教育。

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