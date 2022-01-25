138公斤乩童強壓「西螺羅志祥」信徒口交 網傳法師護航文

雲林縣西螺鎮在2018年5月驚傳有乩童以化解災厄為由，誘騙男信眾吃下壯陽藥並以重達138公斤的體重壓制對方口交得逞，昨晚網路上則流傳一名法師出面護航的PO文，引發網友熱議。（圖擷自臉書）

2022/01/25 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣西螺鎮在2018年5月驚傳有乩童以化解災厄為由，誘騙男信眾吃下壯陽藥並以重達138公斤的體重壓制對方口交得逞，案件經法院審理後判被告4年徒刑。但昨晚間網路上卻出現一名自稱是宮廟前輩的老法師為該名乩童發聲，稱該起事件為乩童與該名信眾之間有累世糾結，並非單方面的問題，要信眾高抬貴手，相關內容隨即引發網路抨擊。

媒體先前報導，2018年5月間，一名在在雲林縣某宮廟擔任乩童的男子，看上一名號稱「西螺羅志祥」的23歲鮮肉信徒，在對方上門請求協助處理汽車買賣糾紛時，竟以幫忙消災解厄為由，要求信徒晚上獨自前往其住所，並誘騙對方吃下調養身體藥物，實際其實是壯陽藥物威而剛，之後乩童更以超過100公斤的體重強壓對方並進行口交，之後更企圖讓對方進行肛交，所幸信徒假稱要買酒才逃過一劫，後續警方逮捕這名乩童，案件經法院審理後，判阿榮4年有期徒刑，且須賠償40萬元。

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昨晚間在爆料公社，有網友轉PO文章，指一名自稱是「無極天外天奏職大法師」夣老師的宮廟法界前輩，發出千字長文幫乩童的行徑辯解，內容宣稱該名乩童「一直都非常善良，從小因家裡就是開宮廟，所以交往的人員並不複雜」，還說乩童因為性向問題不擅表達，並稱事件的發生「是種種錯誤累積的結果，也是兩人之間的累世糾結，並非單方面的問題」。希望信徒及社會大眾能原諒乩童，還稱願意提供6萬元紅包補償信徒，希望信徒能將此事放下，不再追究。

法師還稱，「雖然您遭受性侵我很同情，但您們在處理這件事情上也有2、3年了，雙方心情都不好，而且時間已經過了這麼久，可否請您『手勢抬高』，得饒人處且饒人。 」並稱乩童「已經遭受來自社會四方輿論壓力的懲罰，若你一直不肯原諒，對事情沒有任何幫助，對你未來人生也不會比較好，你的恨意更不會有出口」，「身為老師，這是善意提醒」等。

法師也說，乩童服務的是一間正派經營的宮廟，往來人員單純，還說乩童因為此事被人稱為狼乩童、淫棍等難聽的詞彙，「大家都不知這都是造口業嗎？試問大家都不會犯錯嗎？」要求外界不要拿放大鏡去檢視、吹毛求疵的追殺。

這番內容隨即引發網路熱議，網友紛紛批評「你知道你在說甚麼嗎」、「如果被強暴的是你你能放下嗎」、「整篇都在講犯人好可憐」、「你真的是來補槍的，且這槍真大力」、「怎麼會有一種反過來指責被害人的感覺啊」等。

發文內容曝光了乩童的姓氏及服務的宮廟，也有網友懷疑，這篇內容是否為反串或反諷；另外也有網友稱是否是業配，因為內容聲稱壯陽藥物為「一砲到天亮第八代」。

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