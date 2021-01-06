女友剛流產...禽獸男友硬要她「走前門、走後門、口交」三選一

陳男不顧女友才剛流產，不但徒手毆打還性侵，遭判刑3年6月。（資料照）

2021/01/06 10:43

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓男友行徑如同禽獸，不顧女友才剛流產，除了徒手毆打、丟擲水果刀射胸部，還硬要女友自己「三選一」，看是要「走前門、走後門、或口交」；女友因流產傷口未癒，又怕繼續被打，只能選擇口交。士林地院認定應對陳嚴懲，依傷害、強制性交等2罪，判應執行刑3年6月。可上訴。

去年12月26日上午8時許，陳要女友買早餐被拒，竟徒手毆打臉部並掐住頸部，還以丟擲水果刀等方式傷害女友；更慘的是，進中午時分，陳不顧拒絕，強拉女友撫摸他的陰莖，並強迫口交也恫嚇「若不幫忙口交，就對妳肛交」；下午3時許，女友趁陳睡覺之際，逃出門向超商店員求救。

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警方獲報後上門逮人，一查還發現陳是毒品通緝犯，當場逮捕。陳到案先說是女友主動為他口交，否認性侵，後又改稱求歡被拒後，女友有說要幫他口交，他回：「如果妳身體不適的話，就不用了」，最後並未口交。

女友證稱，陳先用水果刀射胸部，接著要求摸生殖器直到勃起以便口交，後給3個選擇「走前門（陰道交）、走後門（肛交）、或口交」；女友因流產傷口未癒，也擔心繼續被打，無奈選擇口交。女友痛苦回憶：「陳要我很深入的含，抵到我的喉嚨，我很不舒服，最後他射精到我嘴巴」。

士院認為女友僅跟陳共處一室，口內驗出DNA也是男性的，認定陳性侵，另也發現陳當天曾傳LINE給謝姓友人稱：「喂，要幹女人來我家，我請你，一炮5千元的高級貨，我招3人而已，打給我」，故認定陳視女友為發洩性慾的客體，害女友心中陰影恐終身難以抹滅，加上犯後飾詞狡辯又未達成和解，依法判刑。

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